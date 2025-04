Ódio no futebol, na política e na religião

O que aconteceu no Estádio Monumental, em Santiago, no Chile, é mais uma prova de que, no mundo todo, o ser humano está embrutecido. O mundo civilizado acabou. Impera o ódio, a intolerância, o desrespeito à vida. É assim aqui e alhures. Mais uma vez, mortes no futebol.

Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, eu e o Altenir Bernardo, o Mossoró, fomos conhecer Dachau, um campo de concentração nazista nos arredores de Munique. Vimos as provas da crueldade praticada contra os prisioneiros. Durante a II Guerra Mundial, mais de 40 mil pessoas morreram ali.

Imaginei que o mundo jamais veria algo parecido com as atrocidades cometidas nos campos de concentração da Alemanha. Ledo engano. Hoje está muito pior. São mortes nos campos de futebol e nos arredores destes. No Chile, no Brasil, em Fortaleza, em toda parte.

A estupidez da guerra voltou. Uma matança decorrente da intolerância no futebol, na política, na religião... O homem investe em armas poderosas, que matam, que destroem. E depois quer colocar em Deus a culpa pela desgraça na Terra.

Paz

Sou de outros tempos. Nas décadas de 1950 e 1960, vi as torcidas irem juntas ao PV. E voltavam juntas, independente do resultado dos jogos. Todos passavam na frente da minha casa, perto do PV. Nada de confusão. Se houvesse algum desentendimento, a turma do “deixa disso” resolvia. Nem era preciso chamar a polícia.

Torcidas unidas

Em 1967, vi no PV uma cena impossível de ser vista hoje. O América, campeão cearense de 1966, representou o nosso estado na Taça Brasil. Tinha perdido (1 x 0) para o Náutico o jogo de ida em Recife. Portanto, precisava reverter a situação no jogo de volta no PV. A torcidas do Ceará e do Fortaleza uniram-se para apoiar o América.

Um só bandeira

O PV ficou superlotado. O mais incrível: uma bandeira do Fortaleza e uma bandeira do Ceará foram costuradas para formar uma só bandeira. E todos estavam lá, formando uma única torcida. Cena de paz, esportividade, de cearensidade, de união. Lamentavelmente, o América perdeu (0 x 1) e foi eliminado.

Medo

Hoje, até faz medo você vestir a camisa do time pelo qual você torce. Dependendo das circunstâncias, você pode ter problemas. Há os radicais, os fanáticos, os loucos. Quantos torcedores já morreram porque foram encarados como inimigos? Perdi as contas. Seria interessante um levantamento completo sobre isso.

Descrença