O significativo avanço do Vozão

Quando terminou a Série B de 2014, com a confirmação da subida do Ceará para elite do futebol brasileiro, logo surgiu uma preocupação: teria o Vozão elenco para encarar o novo e duro desafio? O time tinha passado por dificuldades para se garantir. E dependeu de resultados de terceiros para ter o seu passaporte.

A cada rodada da Série A de 2025, a desconfiança inicial está sendo gradualmente substituída. Hoje, a torcida alvinegra se mostra feliz com a campanha do Vozão. São quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas. A contagem de 10 pontos coloca o Ceará agregado ao andar de cima. Isso é muito bom.

Até a metade do certame, ou seja, a 19ª rodada, a missão é acumular o maior número de pontos. Acumular gordura. A segunda fase do campeonato é comparável ao “tie break” do vôlei. Ponto perdido não tem como ser recuperado. E tudo se torna mais difícil.

É significativo o avanço do Vozão. Em campo, o comando é do argentino Lucas Andrés Mugni, em excelente fase. Fora de campo, Léo Condé. Excelente parceria. Mas toda atenção nas correções de rumo, quando for preciso.

Função

Começa a surgir uma pequena preocupação com a ausência de gols de Pedro Raul. Mas ele pode ficar tranquilo. Os gols voltarão no momento certo. Importante é o papel que exercita na zona do agrião os nas suas proximidades. Raul é sempre um incômodo para os zagueiros. Isso facilita a movimentação dos demais atacantes.

Personalidade

Pedro Raul não tem que se preocupar, se surgirem comentários desfavoráveis. Isso é normal. Importante é que tenha personalidade e força mental para encarar todas as circunstâncias. Deixar de assinalar gols em alguns jogos faz parte da vida dos artilheiros. Bola para frente, Pedro Raul.

Oscilação

A goleada (3 x 0) sofrida pelo Fortaleza em São Januário, diante do Vasco, trouxe de volta a preocupação que havia cessado, após as goleadas do Leão sobre o Colo-Colo (4 x 0) e sobre o Juventude (5 x 0). Aí veio o frustrante empate (0 x 0) com o Bucaramanga e, agora, o tropeço diante do Vasco. A preocupação voltou.

Compreensão

Tento entender o que está acontecendo com o Fortaleza, mas não consigo. Deu todos os sinais de que havia reencontrado o caminho das melhores produções. De repente, sofre uma goleada. Fica difícil compreender o que há com um time que era exemplo de regularidade. Agora convive com a oscilação.

Haja fôlego!