O recado do Fortaleza para o clássico

A postura tricolor diante do Deportivo Maldonado, máxime no segundo tempo quando arrasou o adversário, serviu de aviso aos navegantes. O Leão não está para brincadeira. Incorporou o espírito combativo, marca registrada da Libertadores. E assim vai encarar o Ceará amanhã no Castelão. O que Thiago Galhardo, Pochettino e Lucero fizeram na goleada sobre o Deportivo foi uma lição de intensidade que leva à loucura os marcadores. A pergunta é: será assim também diante do Ceará? Aqui cabe outra observação: o Leão terá de enfrentar o Cerro Portenho na quarta-feira. Portanto, terá de reservar boa dose de energia para esse confronto. Está provado que nenhuma equipe do mundo é capaz de garantir três jogos consecutivos em alta rotação. O Fortaleza sentiu isso no turno inicial da Série A do ano passado. É possível ver uma sequência de dois jogos em alta performance, no terceiro jogo o ritmo necessariamente cai. Ao Ceará caberá tirar proveito da situação. Na quinta-feira passada, enquanto o Fortaleza se desgastava nas exigências da Libertadores, o Vozão carregava as baterias. São situações bem diferentes e definidas. Mas é bom não esquecer: clássico é clássico, minha gente.

Receba

É claro que o Fortaleza não mandou recado para ninguém. Fez apenas com extrema competência a parte que lhe cabia diante dos uruguaios. Eu, então, concebi a ideia de que ali também estava uma espécie de recado aos seus próximos adversários, que serão Ceará e Cerro Portenho. Lembrei agora do Luva de Pedreiro: “Receba”.

Desvinculação

Recado à parte, clássico não se vincula a episódios ou a jogos passados. Recado, portanto, é o modo de dizer. A rigor, clássico é matéria única em cada edição. Não tem antes nem depois. É o que é naquele momento de sua realização. São situações desenvolvidas no próprio campo das disputas, conforme a inspiração e a energia imperantes a cada segundo.

Mutações

Em segundos um clássico pode criar heróis e vilões. E em um segundo pode transformar vilões em heróis e heróis em vilões. Há também clássicos onde nada acontece, insossos e sem graça. Situações que nem fedem e nem cheiram, muito menos pelo contrário. Já vi clássico que mais pareceu partida mambembe de papudinhos sem noção das coisas.

Recado

Já falei do possível recado do Fortaleza aos adversários. Posso também entender como um recado de alerta a proeza do Iguatu ao eliminar da Copa do Brasil o América de Natal. O Vozão deve levar em conta o feito dos iguatuenses e assim tentar não tropeçar na mesma pedra. No ano passado, Iguatu, nos pênaltis, despachou o Ceará. Isso até hoje está entalado na garganta dos alvinegros.

Comboio coral

Hoje, às 17:30, no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Ferroviário enfrenta o Campinense. O Comboio Coral eliminou da Copa do Brasil o Resende em pleno Rio de Janeiro. Belo feito. Venceu (1 x 2). Nesse embalo, terá de virar também na Copa do Nordeste, onde está fora do G-4. O Campinense é penúltimo do Grupo B. É a hora da virada coral. Faltam três rodadas. Vai que é tua, Ciel!

