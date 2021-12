O padrão Fifa é insuportável

O Estádio Presidente Vargas é o estadinho da gente. Aconchegante. Família. Deve ser devolvido ao público em 2022. Foi hospital de campanha. Missão cumprida. Voltará à sua primeira destinação: palco de futebol prioritariamente, mas também espaço para shows e eventos similares. Graças a Deus o Pvzinho de açúcar não tem o padrão Fifa. Foi modernizado em 2011 na gestão da prefeita Luizianne Lins, mas guardou a singularidade que o diferencia. Nessa parte, louve-se o trabalho do vereador Evaldo Lima que conduziu as reformas. Ele cuidou de guardar a memória nos pontos essenciais. A fachada foi mantida. E, no hall de entrada, painéis mostram fotos do estádio desde a sua inauguração em 1941. O padrão Fifa, como os donos do futebol do mundo querem, visa a tornar muito iguais as arenas do planeta. Aí eu não suporto. O que fizeram com o Maracanã foi uma desgraça. Apequenaram o que era gigante. E reduziram o velho “Maior do Mundo” a um palco igual a tantos outros que existem por aí. Agora vem a expectativa sobre a reabertura do PV em 2022. Para mim, uma espécie de retorno ao cenário de minha infância, com todo o sentimento de lembranças e relembranças. Espero não ser decepcionado.

Sem compromisso

O padrão Fifa não tem compromisso com a memória. O negócio é construir estádios novos, modernos, demolindo os estádios antigos. Não há respeito à história dos clubes ou das cidades. Assim implodiram o templo sagrado de Wembley em Londres. Assim implodiram o Estádio Råsunda, em Estocolmo, na Suécia, palco da final onde o Brasil ganhou seu primeiro título mundial em 1958.

Mais um

Houve um projeto para demolir o Estádio Giuseppe Meazza, templo sagrado do futebol de Milão. Os italianos tradicionalistas protestaram, mas a autorização já foi dada pelo Ministério do Patrimônio Cultural de lá. Após a reação contrária à demolição, os interessados recuaram. Vão construir outro estádio novo, mas não demolirão o antigo. É o que eles estão dizendo agora.

Reação

Gostei da reação dos italianos contra a demolição e contra o parecer do Ministério do Patrimônio Cultural que liberou a derrubada do Estádio Giuseppe Meazza. Seria mais um golpe contra a memória do futebol mundial. Ainda bem que a Itália soube dar um basta nos vorazes destruidores dos sagrados templos do futebol.

Retorno

É importante que o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, mande acelerar as obras de recuperação do PV. Motivo simples: tem Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Copa Fares Lopes. O gramado do Castelão não suportará essa carga toda. Imprescindível o PV pronto para 2022.