O outro foco do Fortaleza

O clássico passou. A derrota para o Ceará certamente levou a reflexões o treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Não a reflexões sobre o que passou, mas sobre o que virá. Mudança de foco. Volta a Copa do Nordeste. O Fortaleza está muito bem: ganhou do Moto no PV e ganhou do Sport na Ilha.

Hoje, às 21:30, em Teresina, no Estádio Lindolfo Monteiro, o Leão enfrenta o Altos, vice-lanterna do Grupo A. O Auto, na estreia, perdeu para o Sousa na Paraíba. Na segunda rodada, empatou (1 x 1) com o CRB no Estádio Albertão. O Fortaleza é o favorito, apesar de jogar na casa do adversário.

Não obstante a mudança de foco, os seguidos insucessos diante do maior rival geraram um ar de insatisfação. O importante, então, é separar as duas coisas. São competições diferentes. A questão específica do Fortaleza no certame estadual nada tem a ver com sua missão na Copa do Nordeste.

Hoje, portanto, é outra missão. É outra história. O Fortaleza está vindo de uma bela vitória sobre o Sport de Recife, na Ilha do Retiro. É com esse espírito que enfrentará o Auto Esporte. É o outro foco tricolor.

Local

Quando o jogo acontece no Estádio Lindolfo Monteiro, não posso deixar de registrar minhas lembranças afetivas da década de 1960. Não esqueço dos belos trabalhos do narrador Dídimo de Castro e do comentarista Carlos Said pela Rádio Pioneira. Meu carinhoso abraço a estes dois queridos colegas piauienses.

Goleador

Muito da classificação do Ferroviário para as quartas de final da Copa do Nordeste se deve ao zagueiro Jeffão, que assinalou gols importantes nos momentos de definição, diante do Floresta e do Cariri. Jefferson Brito dos Santos, o Jeffão, tem 21 anos de idade. Cabeceia com muita precisão.

Detalhe

Embora seja zagueiro, Jeffão está com três gols marcados. O mesmo número de gols do atacante Lucero, do Fortaleza, e do atacante Pedro Henrique, do Ceará. Portanto, na frente de atacantes como Fernandinho (Ceará), Otacílio Marcos (Tirol) Marinho (Fortaleza) e Aylon (Ceará), dois gols cada.

Desafio

Antes de enfrentar o Tirol, pelas quartas de final do Campeonato Cearense, o Ferroviário tem uma dura missão, hoje, no Barradão em Salvador diante do Vitória. O Ferrão ainda não venceu na competição. Perdeu para o Sport no PV e empatou com o Moto em São Luiz. Lembrete: diante do Sport o placar justo teria sido empate (1 x 1).

Dois momentos

Tenho acompanhado os jogos do Ferroviário, inclusive narrando pela TV Diário. O melhor momento coral, na minha opinião, foi na segunda fase do empate com o Floresta (3 x 3). Outro momento bom foi no jogo diante do Sport, quando perdeu ao tomar um gol no último minuto. Mas, na produção, o Ferrão esteve bem.