O melhor gramado do Brasil

O Castelão será reaberto, após três meses de trabalhos na recuperação do gramado. Está um primor. Aliás, quando inaugurado no dia 11 de novembro de 1973, o gramado foi considerado o melhor do Brasil, dividindo tal posição com o gramado do Estádio Serra Dourada em Goiânia.

Na época e até muitos anos depois, o senhor Manoel ficou conhecido como o homem responsável pela excelente qualidade do gramado do Castelão. Nunca mais o vi. Ele era apaixonado pelo que fazia. Cuidar do gramado é uma arte. Além dos conhecimentos sobre o assunto, é preciso ter amor pelo ofício. Em 2010, eu estive no Estádio San Siro, em Milão. Na época, houve um inverno rigoroso, com muita neve.

Qual não foi minha surpresa ao entrar no estádio. O gramado estava todo protegido com material específico, além de lâmpadas fortes, todas acesas sobre a grama, visando a transmitir o calor ideal à sua manutenção. Os europeus dão exemplo de como garantir um gramado de excelente qualidade. A bola não quica. É um tapete. Assim, dificilmente o jogador sofre contusão por algum desnível ou falha. Está aí o novo gramado do Castelão. Que cuidem de conservá-lo como o senhor Manoel fazia.

Senhor Manoel

Há anos não tenho notícias do senhor Manoel. Não sei também até quando cuidou do gramado do Castelão. No tempo da Federação de Assistência Desportiva do Estado do Ceará (FADEC), órgão que administrava o Castelão, ele trabalhava lá. Pelo menos que eu saiba, ninguém até hoje cuidou tão bem de um gramado quanto ele cuidou.

Tecnologia

Observem que em 1973, quando da inauguração do Castelão, não havia a tecnologia hoje disponível sobre como fazer a manutenção e tratamento dos gramados dos estádios. A ciência evoluiu muito. Hoje, há estudos avançados sobre a qualidade da grama, os adubos, a drenagem, os cortes, o nivelamento com máquinas modernas.

História

Sempre que o Castelão é reaberto, após alguma reforma, há reportagens sobre sua história. Fazem registro do esforço do governador Plácido Castelo e de seu sucessor, César Cals. Mas a construção do estádio muito se deve ao esforço do saudoso deputado Aldenor Nunes Freire, o Capotinho. Aldenor foi um baluarte. Merecia uma homenagem no Castelão.

Craques

Nas décadas de 1930 e 1940, Aldenor Nunes Freire, o Capotinho, brilhou como goleiro do Peñarol, Ferroviário e Ceará. Ele era advogado. Após pendurar as chuteiras, ingressou na política, eleito vereador de Fortaleza em 1947 e deputado estadual em 1958. Foi reeleito várias vezes. Era irmão de dois craques: o goleiro Adhemar Nunes Freire (Pintado) e o meia Asdrubal Nunes Freire (Dudu).

Inesquecível

O Castelão, reformado para a Copa 2014, foi reaberto em 2012, mais de um ano antes da Copa. A convite do secretário da Copa, Ferruccio Feitosa, fui com meus filhos, Clara, Pedro e Gabriel visitar o estádio dias antes da reabertura. Lá havia uma bola. As crianças, então com 10 anos, tiveram o privilégio de jogar um pouco no gramado antes da inauguração. Bateram pênaltis. Fizeram gols. Inesquecível.