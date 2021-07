O melhor futebol das Américas

Um fim de semana especial. Decisão da Copa América, decisão da Eurocopa, rodada do Campeonato Brasileiro nas diversas categorias. Futebol para todos os gostos. E, talvez, desgostos. Hoje tem Messi no Maracanã. Em 2014, por pouco Messi não saiu dali consagrado com o título mundial. Quem fez a festa foi a Alemanha de Schweinsteiger. Hoje tem Neymar no Maracanã. Em 2016, na Olimpíada, consagrado saiu Neymar, que converteu o último pênalti na decisão com a Alemanha. Foram as últimas decisões mais importantes acontecidas no Maracanã. Sempre que brasileiros e argentinos decidem alguma coisa, há equilíbrio. Rivalidade até na porrinha. Messi tem quatro gols. É o artilheiro da competição. Neymar marcou dois. Casemiro adverte: “A Argentina não é só Messi”. E o Brasil não é só Neymar. Olha aí o Lucas Paquetá. Enfim, uma decisão para definir quem é o melhor das Américas. Na minha opinião, o Brasil tem apresentado melhor qualidade que a Argentina. Na fase semifinal, diante do Peru, o Brasil passou direto para a final com vitória no tempo normal (1 x 0). Diante da Colômbia, a Argentina teve de ir para a disputa nos pênaltis. Nesta parte brilhou o goleiro Emiliano Martínez, que pegou três pênaltis. Foram caminhos diferentes que levaram argentinos e brasileiros à grande final.

Final da Eurocopa

Em Londres, hoje, Inglaterra x Itália. Os ingleses, pela produção geral, mereceram chegar à decisão. Mas o pênalti marcado contra a Dinamarca não existiu. Em Londres, as arbitragens têm sempre favorecido os donos da casa. Na decisão da Copa do Mundo de 1966, os alemães foram vergonhosamente prejudicados em Wembley. Confirmaram para a Inglaterra um gol cuja bola não entrou.

Desafio

Fortaleza x Corinthians. Que desafio bom! O Corinthians está animado pelos três pontos conquistados na Arena Condá sobre a Chapecoense. O Corinthians ainda é um time em busca de definição. O Fortaleza, ao contrário, é um time muito bem definido. Vai no embalo da goleada sobre o América de Minas. São boas as condições para nova vitória do Leão.

Cuidados de sempre

O Cuiabá (18º), adversário do Ceará amanhã, não assusta, não ganhou de ninguém, mas cabe uma advertência: em Bragança Paulista empatou (1 x 1) com o Bragantino, que é uma das boas surpresas deste campeonato. Empatou com o Sport na Ilha do Retiro (0 x 0). Empatou com o São Paulo no Morumbi (2 x 2). Empatou com o América em Minas (0 x 0). Mote para reflexão.

Cenários

Maracanã, palco da decisão da Copa América. Wembley, palco da decisão da Eurocopa. Toda vez que vejo fotos e vídeos desses dois estádios fico decepcionado. Transformaram o gigante Maracanã, maior estádio do mundo, num estádio como outro qualquer. Um crime contra o patrimônio. O Wembley tradicional foi demolido. Em seu lugar construíram um novo estádio. Nasceu o progresso. Morreu a memória.