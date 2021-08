O jornalista, o vaticínio e o Ceará

Não sei pela boca de quem falou o jornalista Fernando Maia, aqui do Diário do Nordeste. De um anjo não foi. Mas também não foi pela de um demônio. Usou mesmo a voz da experiência. Após a boa apresentação diante do Flamengo, Fernando vaticinou: “Agora pode esperar. Parece até que estou vendo. O Ceará vai pegar o América-MG e é bem capaz de se engasgar com ele”. Mais que se engasgou: escapou de tomar uma goleada de 3 a 0. Do vaticínio ao fato concreto foi um pulo. Dizem que o Ceará atuou no Estádio Independência. Eu não vi. Esteve em campo, mas a bola ficou em Porangabussu.

Para não dizer que todos afundaram, salvou-se o goleiro Richard. Acontece. E lamentavelmente aconteceu. Grande diante dos grandes. Médio diante dos médios. Pequeno diante dos pequenos. Os times cearenses são conhecidos por reanimarem time considerados mortos ou os que estão moribundos em leitos de UTI. O América recebeu do Vozão oxigênio. Manhã e tarde de Fabrício Silva. Sim, não me venham com desculpa de calor escaldante. No Estádio Independência, o Sol nasceu para todos. E foi para todos até depois do meio-dia. Quem brilhou mesmo foi Fabrício Silva, autor dos dois gols da vitória.