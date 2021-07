O grito de gol de volta aos estádios

Está sendo difícil para o torcedor aceitar estádios vazios. Em mais de cinco décadas de profissão, só de certa época para cá passei a ver a bola rolando longe do público. Estranho. Muito estranho. Já imaginaram o saudoso tenor Luciano Pavarotti cantando para ninguém no Teatro alla Scala de Milão? Teria ele o mesmo desempenho que teve ao cantar diante de uma multidão em Roma, nas Termas de Caracalas, na Copa de 1990 na Itália? Assim os jogadores. Certamente produzirão mais e melhor quando o povão estiver de volta aos estádios.

Arquibancadas vazias são desertos de concreto. São cemitérios para cima. Faltam almas. Faltam vidas. Repito o que disse certa vez: futebol sem torcida é como um filme sem trilha sonora. É como ver “Os Girassóis da Rússia” sem “Sunflower”, a música de Henry Mancini. É como ver “Melodia Imortal”, sem o “Noturno Op 9 Nº 2”, de Frédéric Chopin. É como ver “O Poderoso Chefão”, sem a música de Nino Rota.

Surge a promessa da volta do público aos estádios brasileiros. Claro, um retorno gradual, com as devidas limitações impostas pelas condições do momento. Ainda assim é um avanço. Significativo avanço. Com o público voltam também os aplausos. Voltam as vaias e os palavrões. Volta o calor humano. Mas, principalmente, volta o que mais falta faz: o grito de gol.

Fora

Importante, pois, esta retomada que permitirá o retorno presencial das torcidas. Há, porém, algumas coisas que poderão ficar fora porque não farão falta. Cito, por exemplo, as brigas entre torcedores. Com público limitado, será mais fácil para a polícia controlar qualquer situação emergencial que possa acontecer nas praças esportivas.

Animador início

Que bela estreia teve o futebol brasileiro na Olimpíada de Tóquio. No feminino, Marta Vieira da Silva conduziu a goleada sobre a China (5 x 0). Detalhe: presença da notável Formiga (Miraildes Maciel Mota) que, com 43 anos de idade, tornou-se a única pessoa no mundo a participar de sete Olimpíadas (Atlanta, 1996; Sydney, 2000; Atenas, 2004; Pequim, 2008; Londres, 2012; Rio, 2016; Tóquio, 2021).

Sequência

Também brilhante a estreia do futebol masculino. Vitória sobre a Alemanha (4 x 2), com show de Richarlison que marcou três gols. Houve um susto quando, após estar perdendo por 3 a 0, a Alemanha apertou e chegou aos 3 a 2. A verdade é que o Brasil perdeu a oportunidade de devolver a diferença de sete gols. Fez 4 a 2, mas teve chances de marcar mais quatro. Incríveis as chances perdidas pelos brasileiros.

Nunca mais

Tive a oportunidade de transmitir jogos do Maracanã, quando este era o maior do mundo. Público acima de 150 mil pessoas. Felizes os que, como eu, experimentaram a emoção indescritível de espetáculos assim. Hoje, todos ficarão contentes se liberarem a terça parte da capacidade dos estádios. Além disso, reduziram a capacidade do Maracanã para 78.838 torcedores. Emoção como antes nunca mais.