O futebol e minhas lembranças dos tempos de criança

Todos nós conservamos um pouco ou muito de criança. A criança que fomos. A criança que não deixamos de ser. No íntimo de nossas almas, lá está o mundo infantil de encantos. Ou desencantos. Depende do cenário que nos foi proporcionado. Assim, na idade adulta, batem à porta as saudades. Como diz Ataulfo Alves: “Eu daria tudo que eu tivesse, pra voltar aos dias de criança”. Eu tinha onze anos de idade, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. A Fortaleza antiga, de 1958. Pacata e bela.

Lembro das comemorações a cada gol da Canarinho na Suécia. Um adolescente, de 17 anos, explodia para o mundo: Pelé. Ainda com jeito de criança, ele deu banho de cuia dentro da área sueca, antes de assinalar um dos golaços de sua participação. Brasil campeão do mundo. Meu mundo era o PV, então acanhado, mas, para mim, um “Pacaembu”. Um ano depois, em 1959, eu, ainda criança, com 12 anos, vi Pelé no PV. Fortaleza 2 x 2 Santos, dois gols dele. O tempo passou. Hoje Pelé está com 80 anos de idade. Eu estou com 74. De lá até hoje, 63 anos passaram. Mais de seis décadas. “Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei pra que que a gente cresce, se não sai da gente essa lembrança”.