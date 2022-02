O espetacular feito do Iguatu

A magia do futebol está exatamente na possibilidade de contrariar a lógica das coisas. O Iguatu foi brilhante protagonista de um resultado assim. Agigantou-se diante do Ceará, eliminou o poderoso alvinegro e ficou com a vaga na semifinal. Que bravura desses atletas comandados pelo treinador Washington Luiz. Teve força mental e personalidade para não tremer diante de um time da Série A nacional. Acreditou que poderia dobrar um time cheio de estrelas como Luís Otávio, Messias, Victor Luís, Richardson, Vina e Mendoza. Dobrou. E se impôs. E alcançou seu objetivo. Iguatu pôs em prática seu poder de resistência. Respeitou o adversário. E, certamente por isso mesmo, chegou lá. Além do espírito de luta, o Azulão fez valer a humildade que engrandece. Fez valer o coração que enobrece. Fez valer a coragem que apetece. Assim predominaram Léo, Ray, Uesles, Marcondi, Elivelton, Talys, Dodó, Bruno Menezes, Patuta, Romário, Otacílio Matos, Bruno Ocara e David, sob o comando do técnico Washington Luiz. Agora, mais do que nunca, acredita em algo maior. Pode sonhar bem alto quem consegue eliminar do campeonato um time da grandeza do Ceará. Iguatu pode. E deve.

Última vaga

Iguatu, com algumas dificuldades, obteve a classificação na fase de grupos. Tropeçou nas três primeiras rodadas. Empatou com o Ferroviário (1 x 1). Perdeu para o Pacajus (2 x 1) e para o Maracanã (1 x 2). Começou sua reação ao golear o Atlético (4 x 0). Mesmo assim, só se garantiu na última vaga, sendo o quarto colocado.

Recado

No jogo de ida com o Ceará, no Castelão, o Iguatu deu o recado dado: perdeu (2 x 1), mas deixou claro que daria trabalho no segundo jogo no Morenão, onde conhecia os atalhos. E disso tirou o melhor proveito. Esteve sempre mais próximo da vitória. Antes do gol de Otacílio Matos, Bruno Ocara mandou uma bomba na trave. Romário cabeceou no rebote, mas Messias salvou.

Decepção

O Ceará não produziu o que a torcida esperava de jogadores como Nino Paraíba, Luís Otávio, Messias, Richardson, Vina, Zé Roberto e Mendoza. Em nenhum momento das duas partidas o Ceará mostrou o padrão que um time da elite tem de mostrar. Jamais assumiu o papel que um time grande tem de assumir, ou seja, o de saber se impor como teoricamente superior. Minguou.

Interior

Iguatu é o único time que pode quebrar o tabu histórico de jamais uma equipe do interior ter conseguido um título estadual em campo. O Icasa tem um título estadual, mas no tapetão, juntamente com Fortaleza, Ceará e Tiradentes. Observação: Caucaia e Pacajus não são do interior, pois fazem parte da região metropolitana.