O elenco do Fortaleza está muito acima da média

Após duas rodadas do Campeonato Cearense de 2025, uma constatação é óbvia: independentemente dos resultados dos jogos, o elenco do Fortaleza está acima dos demais competidores. É um grupo que já está junto há bastante tempo, fato que contribui para uma situação mais confortável.

Há que se levar em conta, porém, os contratempos do futebol. Há uma frase antiga, batida e rebatida, que continua viva, atualizada: futebol é uma caixinha de surpresas. Não sei exatamente quem é o autor dessa frase, mas estava inspirado quando a pronunciou.

No ano passado, o Fortaleza entrou favorito, pois já era possuidor do melhor elenco. Tinha tudo para conquistar o inédito hexacampeonato estadual. No final do certame, para surpresa geral, foi o Ceará quem subiu ao pódio. O Vozão foi melhor na decisão em cobranças de tiros livres da marca do pênalti.

Há muita expectativa sobre a real qualidade do elenco do Ceará. Não dá para opinar ainda. É preciso examinar nos próximos jogos. Poderá ser mais uma caixinha de surpresas.

Difícil

Já que estamos falando de surpresas, tenho a impressão de que será muito difícil a derrubada do tabu de jamais um clube do interior ter conquistado em campo o título de campeão cearense. Motivo simples: é brutal a diferença de investimentos entre os grandes da capital e os clubes interioranos.

É possível

Volto ao assunto caixinha de surpresas. É realmente muito difícil uma equipe do interior, pela menor condição financeira, ter condições de ganhar o título. Mas é preciso que se diga: pode acontecer, sim. É exatamente aí que entra a caixinha de surpresas. Futebol tem seus campeões improváveis. Logo...

Quase

Icasa (cinco vezes), Guarani-J (uma vez) e Guarany-S (uma vez) já foram finalistas do Campeonato Cearense, mas perderam. Em 2005, o Icasa estava com o título na mão até 45” do segundo tempo. Aí Clodoaldo fez o gol da vitória do Leão e levou o jogo para a prorrogação. O Baixinho fez 1 x 0 na prorrogação e o Fortaleza ganhou o título.

Decisão administrativa

O Icasa foi campeão cearense de 1992. Entretanto, não houve decisão em campo. A diretoria da FCF decidiu administrativamente proclamar quatro campeões: Icasa, Tiradentes, Ceará e Fortaleza. Por falta de datas, não houve como fazer o quadrangular decisivo, pois tinha que começar o Campeonato Brasileiro.

Favoritos

Fortaleza e Ceará são os favoritos. Mas não significa certeza. É apenas um indicativo.

O Ferroviário, pela estrutura, pode ser colocado como terceiro time com maiores possibilidades, depois dos dois tradicionais rivais. Mas tudo isso no campo das probabilidades. A realidade pode ser diferente.