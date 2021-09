O Ceará de Tiago Nunes

A torcida alvinegra está numa expectativa muito grande. O time do Ceará, que chegou a ocupar a sétima colocação, entrou em crise. Teve de demitir o técnico Guto Ferreira porque entendeu que o ciclo dele no clube tinha terminado. Achei intempestiva a demissão, mas tudo bem. Cada dirigente com seu modo de pensar. Passaram a crise para Tiago Nunes. Ele é o administrador contratado para fazer novamente vencedor o Ceará. E vencedor com os mesmos recursos humanos de Guto. Às vezes isso dá certo. Às vezes, não.

No cartão de visitas da estreia, Tiago Nunes não levou sorte. No lugar do time dele, pôs em campo o time do Guto. Agora a torcida está esperando o time do Tiago Nunes. Não sei se vai conseguir mudar as feições já no segundo jogo. Mas é preciso acenar com mudanças que tragam melhores desempenho e resultado.

Fundamental será, mesmo com imperfeições, a revelação da matriz que adotará. Time ofensivo e intensivo, como é a dança da moda, ou será modelo fechado, hermético? Estará ou não pronto para os contra-ataques com gente de velocidade como Rick, Mendoza e Jael? A orquestra é a mesma. Caberá ao novo maestro extrair do grupo algo mais. Aliás, bem mais mesmo.