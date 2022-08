O assombro da zona maldita e o clássico-rei

Mais um clássico-rei neste fim de semana. Não faz muito, pela Copa do Brasil, Ceará e Fortaleza enfrentaram-se duas vezes. Uma vitória para cada lado, confirmando-se o equilíbrio de produção entre as equipes. No primeiro jogo, reinou Pikachu, autor dos dois gols da vitória (2 x 0). No segundo jogo, reinou Vina, autor do gol da vitória (1 x 0). Vina, inclusive, quase empatou nos minutos finais, quando mandou uma bomba no travessão tricolor. Agora, Pikachu está no futebol japonês. Vina continua no Vozão.

A dinâmica do futebol é assim. Tomando-se por base o que houve nesses dois jogos, logo se conclui que o equilíbrio deve novamente predominar. O Ceará vai mais desfalcado: Messias, Luís Otávio e Zé Roberto. O mais grave é não contar com a zaga titular. No Fortaleza, apenas Romarinho está fora. É o resultado de um insulto verbal, dirigido ao árbitro Wagner Nascimento Magalhães, que o expulsou na vitória sobre o Internacional (3 x 0). Agora, resta saber até que ponto a eliminação do Ceará pelo São Paulo na Copa Sul-Americana influenciará no ânimo dos atletas alvinegros. Não creio que haja influência negativa nenhuma. São jogadores experientes, amadurecidos nas reviravoltas do futebol.

Duplo prejuízo

Veja até que ponto um jogador profissional pode prejudicar a sua própria equipe em razão de atitudes indevidas em campo. Romarinho que o diga. Ele foi expulso no jogo em que o Fortaleza venceu o Internacional, fato analisado no comentário inicial. Resultado: prejudicou a equipe no próprio jogo com o Inter e fica fora do clássico-rei. Duplo prejuízo. Absurdo.

Revoltas

É natural que Vina tenha guardado mágoas, após ter sido insultado por um grupo de torcedores do Ceará, inconformado com o pênalti perdido por ele na decisão com o São Paulo. Ora, mas um grupo de revoltados não representa a torcida toda. A maioria da torcida sabe da importância de Vina no atual contexto. Ele não deve, pois, levar a campo algum ressentimento. Passou. Vida que segue.

Zagueiros

No turno da atual Série A, o Ceará ganhou do Fortaleza (1 x 0), gol de Clebão. Quem entrou no segundo tempo foi o jovem zagueiro Marcos Victor, de apenas 20 anos. Nas vezes em que atuou como titular, correspondeu. Amanhã, sem Messias e Luís Otávio, Marcos Victor e Gabriel Lacerda poderão formar uma zaga jovem muito eficiente.

Incerteza

Vamos para a terceira rodada do returno. Nossos representantes já jogaram 21 vezes. O Fortaleza está na zona de rebaixamento e o Ceará está distante apenas quatro pontos dessa zona baixa. É uma situação muito desconfortável. O Leão tenta sair da aflição. O Ceará pretende abrir distância. Vejo com muita inquietação a posição de ambos. As nuvens de incerteza estão bem carregadas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil