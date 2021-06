Novas chances para Robson e Pikachu

Há lances inacreditáveis no futebol. Gols perdidos que até a vovozinha, de óculos, sentada na cadeira de balanço, fazendo croché, transformaria em gol. Lances assim foram protagonizados por Robson e Yago Pikachu diante do Grêmio em Porto Alegre. Então, ambos terão hoje uma nova chance para buscar o perdão e a redenção. Há momentos em que o atleta implora uma oportunidade para se redimir. E não sossega enquanto não provar que pode dar a volta por cima. Claro que Robson e Pikachu têm a seu favor gols e gols que marcaram. Têm crédito. Mas, na mente deles, latejante como enxaqueca, fica a frustração decorrente dos erros inadmissíveis. A Chapecoense estará no caminho do Fortaleza, hoje, às 16 horas, no Castelão. Aliás, horário esquisito para uma quarta-feira. Quero acreditar que a enxurrada de chances desperdiçadas no jogo anterior deva dar lugar a um melhor índice de aproveitamento. Caprichar nas finalizações passou a ser compromisso geral no Leão. Afinal já são quatro jogos sem vitória. Um dos motivos desse jejum tem sido exatamente o elevado número de erros nas conclusões. Se um dos lances perdidos por Robson e Pikachu tivesse sido convertido em gol, o Fortaleza, com a vitória, estaria na vice-liderança (14 pontos). A solução é caprichar mais nas finalizações.

Avanços

Amanhã o Ceará enfrentará o Bragantino, líder absoluto e sensação do campeonato. No ano passado, no mesmo Estádio Nabi Abi Chedid, palco de hoje, o Ceará perdeu por 4 x 2. E livrou-se de tomar uma goleada de cinco a seis gols de diferença, tal o baile imposto pelo anfitrião, que na época era lanterna do certame. Hoje o cenário é bem diferente.

Formação

O técnico do Ceará era Guto Ferreira, que ficou atônito diante do banho de bola que recebeu. Do time que atuou naquela ocasião permanecem no Ceará Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Fernando Sobral, Vina, Lima e Cleber. Já deixaram o clube Fernando Prass, Samuel Xavier, Marthã, Felipe Baxola e Wescley.

Continuação

O Bragantino deu sequência ao trabalho. Na época, saiu da lanterna. Hoje é líder. Trabalho de empresários nacionais e internacionais. Os objetivos a médio prazo são ousados. Investimento muito. Claudinho e Lucas Evangelista passaram a ser craques pretendidos por grandes clubes brasileiros e estrangeiros. Lá estão os cearenses Raul, volante nascido em Tauá, e o atacante Artur, nascido em Fortaleza, cria das bases do Ceará.

Vitória

A Chapecoense até agora não ganhou de ninguém. Tem quatro pontos de quatro empates. Está na zona de rebaixamento. Tudo favorável ao Fortaleza que precisa voltar a vencer. Se houver um quinto jogo seguido sem triunfo do Leão, haverá necessidade de o técnico Vojvoda processar as devidas mudanças. Repito: o Leão jogou bem em Porto Alegre, mas, para voltar a ganhar, tem de corrigir os erros de finalização.