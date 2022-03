Nem craque nem perna de pau

O julgamento do torcedor de futebol varia de acordo com o momento. Com extrema facilidade, endeusa e manda aos céus. Com extrema facilidade demoniza e manda aos infernos. A emoção determinará o destino do jogador. Coitados dos jogadores, sujeitos aos humores dos radicais de toda ordem. Vina sofreu situações adversas no ano passado. Como não repetiu a mesma performance de 2020, quase foi crucificado pelos mesmos que o aplaudiram. Ontem ouvi um torcedor dizendo que o Clebão só faz gol em time pequeno como o São Raimundo de Roraima. Torcedor da língua grande e ingrato. Quem fez os gols mais importantes do Ceará na conquista da Copa do Nordeste em 2020? Quem marcou belos gols diante do Sport, Bahia, Grêmio, Botafogo, Vasco, Fortaleza, Palmeiras, ora pela Série A, ora pela Copa do Brasil? Ele, Cleber. Qualquer dúvida, confira no Youtube. Bocado comido, bocado esquecido. Não digo que Clebão seja um craque. Não é. Mas também não é perna de pau como alguns exagerados querem dizer. Discriminação pura. Talvez porque veio do modesto Barbalha. Se tivesse vindo de times do Sul/Sudeste, certamente haveria mais paciência dos torcedores para com ele.

Carrasco

Ontem escrevi sobre um episódio no qual, em 1969, houve o cessar-fogo de um dia na guerra civil na Nigéria para que o país visse um amistoso do Santos de Pelé. O artigo alcançou repercussão. Amigos, se hoje o Santos de Pelé fosse a Moscou, certamente o carrasco Putin, espécie de Hitler redivivo, mandaria fuzilar Pelé e todo o time ou mandaria um trator passar por cima da delegação.

Almanaques

No dia 14 de março, no Shopping Benfica, às 19:00, o lançamento do Almanaque do Fortaleza e do Almanaque Fernando Sátiro. No primeiro livro, todas as fichas dos jogos do Leão desde 2018 (locais, resultados, escalações, 2.200 jogadores, tudo); no segundo, a vida do craque Fernando Sátiro, cearense que brilhou no São Paulo, Fortaleza, Gentilandia, Seleção Cearense e Seleção Paulista.

Obras

Os dois almanaques foram escritos por José Renato Sátiro Santiago Junior, pesquisador e escritor, reconhecido pelo Guiness World Records como possuidor do maior acervo de publicações esportivas do mundo. As duas obras vêm enriquecer a literatura esportiva cearense, indispensáveis aos que têm compromisso com a história do nosso futebol.

Saudade