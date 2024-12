Marcas do que se foi no futebol

Passou o Natal. O fim do ano se aproxima. É tempo de fazer um apurado do que aconteceu. Uma espécie de balanço, não com base nos números, mas no que a memória registrou. Se bem que, não raro, a memória tem seus lapsos, que os números cuidam de corrigir.

O Fortaleza foi a maior expressão do ano de 2024. Sua campanha na Série A. E poderia ter alcançado até uma pontuação melhor, se não tivesse sofrido tantos erros das arbitragens incompetentes. Aliás, bota incompetência nisso. Em alguns casos, até fiquei com a pulga atrás da orelha.

Outro fato importante foi a subida do Ceará para a elite nacional. Uma campanha difícil. Em alguns momentos, imaginei que o Vozão não conseguiria seu intento. Na última rodada, aconteceu a confirmação, embora com a contribuição do Goiás. Mas importante foi subir.

Em linhas gerais, ficaram essas marcas positivas no balanço geral do futebol cearense no presente ano. Agora é hora de elaborar o planejamento para 2025. A previsão aponta uma competição bem mais complicada.

Doze

A Série A de 2025, teoricamente, será mais difícil do que a de 2024. Motivo simples: na competição do presente ano, havia onze dos chamados times grandes do futebol brasileiro, haja vista que o Santos participou da Série B. Para 2025, todos os grandes estão na elite.

Vagas

Já se convencionou que doze, das vinte vagas, são para os chamados times grandes: Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético, Grêmio e Internacional. Mas, vez por outra, um time grande é rebaixado.

Oito vagas

Diante do exposto, restariam então oito vagas para serem disputadas por todos os demais: Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, Juventude, Bragantino, Sport e Mirassol. Como queremos uma vaga para o Fortaleza e outra para o Ceará, restariam apenas seis para os demais.

Entre os primeiros

Vale frisar que, pela segunda vez, o Fortaleza ficou em quarto lugar. Ocupou uma vaga que teoricamente seria de um dos doze. As surpresas também acontecem, ou seja, um time grande também pode ser rebaixado. Vale lembrar que, dos times grandes, apenas Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados.

Nomes

Os jovens que ganharam espaço em 2024 foram Hércules, do Fortaleza, e Erick Pulga, do Ceará. Suas convincentes atuações chamaram a atenção de times do Brasil e do exterior. Eles, pelo que fizeram, merecem uma oportunidade para consolidar, suas carreiras profissionais.