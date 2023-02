Mais uma vez a Libertadores

Há alguns anos, participar da Libertadores era uma utopia para os times do futebol cearense. Tempo em que até a Série A nacional parecia inalcançável. Quando os dirigentes passaram a ter objetivos ousados, a Série A veio. Mais ousado ainda quando o Fortaleza, num desses momentos extraordinários, ficou em quarto lugar na Série A nacional, ganhando de forma direta a sua primeira presença na maior competição das Américas. Hoje, mais uma vez, está aí o Leão nas disputas internacionais. E chegou de forma igualmente inacreditável, pois saiu da lanterna da Série A para um posto que jamais se imaginava fosse o Fortaleza conseguir. Conseguiu. Pelo histórico do Deportivo Maldonado, há amplas condições de o tricolor cearense superá-lo. Esse representante uruguaio está muito distante do Peñarol e do Nacional, principais times do vizinho país. O Maldonado jamais participou de uma competição internacional. É uma equipe que, segundo consta, ganha dinheiro com transações de jogadores. Não tem assim os mesmos compromissos com títulos e conquistas que Peñarol e Nacional têm. De qualquer forma, é o futebol uruguaio, de força, de combate, de catimba. O “Maracanazo” que o diga.

Ausências

É claro que no Fortaleza serão sentidas as ausências de Yago Pikachu, Brítez, Moisés, Pedro Rocha e Lucas Crispim. São jogadores da maior importância para a formação da equipe. Apesar de o Leão ter boas alternativas, as perdas de cinco opções reduzem sobremaneira as possibilidades de mudanças de esquema por parte do técnico Vojvoda.

Na frente

Silvio Romero, Juan Martín Lucero e Thiago Galhardo podem perfeitamente dar conta do recado. Aliás, Lucero fez questão de destacar sua felicidade ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Leão, na goleada (3 x 0) sobre o CSA pela Copa do Nordeste. Um golaço, diga-se de passagem. Um gol para deixar mais confiante o atleta.

Importância

Citei os cinco atletas do Fortaleza que estão fora do jogo de hoje. Mas, pelo menos na minha avaliação, a ausência mais sentida será a de Yago Pikachu. Embora o jogador ainda não tenha apresentado o mesmo padrão da época em que esteve no clube pela primeira vez, sua qualidade faz a diferença. E como faz.

Semelhança

Pelas fotos que vi, o formato e a capacidade do Estádio Domingo Burgueño, local do jogo de logo mais, são bem semelhantes às do Estádio Presidente Vargas. Lá, a capacidade é um pouco maior. O PV tem capacidade para 20 mil torcedores. O “Domingo Burgueño” tem capacidade para 25 mil torcedores.

Recordando

Está no Almanaque Clássico-Rei. Ceará 1 x 0 Fortaleza, gol de Charuto. Inauguração do Estádio Manoel Sátiro (21.04.1965). Amistoso. Ceará: Aloísio Linhares, William, Mauro Calixto, Laudenir (Gilvan), Mangaba, Tidão, Cleto (Carlito), Dionir (Simão), Gildo, Charuto, (Zé Gerardo) e Marco Aurélio. Fortaleza: George (Luís Mário), Mesquita, Renato, Genival, Carneiro, João Carlos I, Zé Raimundo Silvério, Birungueta, Mozarzinho, Mano (Facó) e Zé Augusto.

