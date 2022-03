Livros enriquecem a literatura esportiva cearense

Há poucos livros sobre a história do nosso futebol. Também há poucos livros sobre os ídolos que brilharam aqui na terrinha e além dela. Por isso, louvo a iniciativa dos que querem preservar a memória desse esporte. A rigor, sobre ídolos só existia uma publicação: “Mozart - Uma Trajetória Inquieta o Futebol”, biografia escrita por Saraiva Junior. Belo trabalho sobre a vida do notável ídolo tricolor. Agora, o escritor José Renato Sátiro Santiago Jr lançou o “Almanaque Fernando Sátiro - A epopeia de um craque alencarino”. José Renato resgata a história de seu tio, que saiu daqui em 1958 para brilhar intensamente no São Paulo. Fernando Sátiro foi campeão cearense pelo Gentilândia. Brilhou também no Fortaleza e na Seleção Cearense. O desportista Edvardo Moraes, o Vavá, está escrevendo a biografia do ídolo coral, Pacoti. Faz ampla pesquisa sobre o êxito de Pacoti no Ferroviário, no Sport-PE, no Vasco da Gama-RJ e no Sporting de Lisboa. Ainda não tem data para o lançamento. O jornalista Ciro Câmara está escrevendo a biografia de Gildo Fernandes de Oliveira, o maior ídolo do Ceará.

Entendimento

Gildo está na história do Ceará e do futebol cearense. Ele é o maior artilheiro de clubes do Nordeste, com 262 gols pelo Vozão. À frente de Carlito (Bahia), 252; Hamilton (Moto Clube), 244; Bita (Náutico), 223; Jorginho (ABC), 219; Douglas (Bahia), 211; Alberi (ABC), 210; e Tará (Santa Cruz), 207. Para publicar o livro sobre Gildo, Ciro Câmara vai entrar em contato com a família.

Almanaque do Ceará

Ainda neste ano 2022 deverá ser publicado o Almanaque do Ceará. No trabalho de pesquisa estão Eugênio Fonseca e Emanuel Cardoso. Pedro Mapurunga é o organizador. O levantamento estatístico está sendo feito pelo escritor José Renato Sátiro Santiago Jr, que também está elaborando a diagramação. Serão detalhes de 5.000 jogos do Ceará.

Enciclopédia

Os pesquisadores Alfredo Sampaio, Airton Monte e Airton Fontenele, saudosos companheiros de labuta, deram grande contribuição à memória do Ceará. O acervo de Airton Fontenele está preservado, pois a filha dele, Beth Fontenele, mantém intacta a Sala João Saldanha. Dentre os novos pesquisadores, faço uma menção especial a Eugênio Fonseca.

Acervo

Não sei com quem está o acervo deixado pelo jornalista Alfredo Sampaio, que continha as fichas dos jogos do futebol cearense. Depois da morte do saudoso Alfredo, soube que o acervo havia sido adquirido pela Prefeitura de Maracanaú. Alfredo era chamado de Enciclopédia do Futebol Cearenses. O jornalista Hilton Oliveira articula a volta do Memofut. Vamos aguardar.