Futebol nosso de todo santo dia

A programação de futebol todos os dias está chegando ao patamar da insensatez e do desrespeito. Gosto muito dos ditados populares. Eles trazem na essência muito de verdade, de experiência e lição de vida. Um dos mais citados: tudo demais é veneno. Gente, jogo no sábado, na segunda-feira, na quarta-feira, na quinta-feira... Qualquer leigo na matéria vê logo que estão extrapolando a tolerância física e mental dos jogadores. Eles estão sendo submetidos a um desgaste emocional fora do comum. O Ceará, então, experimenta um massacre jamais visto. Amanhã, o Fortaleza, tendo a vantagem do empate, enfrenta o Atlético. Não gostei da produção atleticana nos dois jogos recentes. Embora tenha garantido vaga na semifinal, em nenhum momento apresentou qualidade superior aos adversários. Assim, pelas circunstâncias, o tricolor do Pici pinta de favorito. Se o Leão não chegar à grande final, será a maior zebra do ano. Quanto ao jogo Ferroviário x Ceará, aí é imprevisível. Ninguém sabe qual formação o alvinegro mandará a campo, visto que na quinta-feira já enfrentará o Bolívar. O Ferrão leva a vantagem do empate. E tem mais: na fase classificatória, deu vitória coral (2 x 1), de virada, com muito mérito.

Destaque

Olávio, do Atlético, assinalou 14 gols. É o artilheiro do Campeonato Cearense 2021. Pode ampliar a marca porque jogará contra o Fortaleza. Se o Atlético passar, ainda terá outro jogo. O interessante é que Olávio, nas equipes em que atuou, não revelava esta tendência ofensiva. De repente, assumiu a postura de atacante eficiente, qualidade que, por alguns anos, ficou latente.

Título

Se o Fortaleza for campeão cearense 2021, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda alcançará o título com apenas cinco partidas à frente do Leão. Talvez seja um fato inédito. Não sei se no passado algum treinador tenha sido campeão com tão reduzido número de jogos. Agora senti falta do pesquisador Airton Fontenele. Certamente ele tiraria essa dúvida.

Comprometido

Há alguns anos, o futebol do interior teve grandes momentos com Icasa, Juazeiro, Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro, que chegaram a disputar a final do Campeonato Cearense. Todos perderam o título, mas brilharam intensamente. Agora, pelas terríveis dificuldades, dificilmente chegarão novamente à uma decisão de título. Comprometido está o próprio projeto de interiorização.

Lamentável

Em 1967, o Guarany de Sobral foi o primeiro time do interior a disputar o Campeonato Cearense. Em 1968, houve a chegada do Quixadá, segundo time do interior a ingressar na elite. Em 1973 chegaram Guarani de Juazeiro e Icasa. O projeto de interiorização se ampliava. Hoje, a expectativa não é nada promissora. Está cada vez mais difícil formar times para certames de três meses.