Futebol nas velhas tardes de domingo

Nem estou acreditando, mas domingo tem Ceará x Flamengo, às quatro da tarde, no Castelão. Um jogão no horário clássico. Vez por outra pinta a sensatez entre os insensatos. A lucidez, entre os desmiolados. Esse, sim, é o horário apropriado para o futebol. Na década de 1960, já dizia o jornalista Sílvio Carlos: “Domingo é dia de missa, praia e futebol”. Depois, com o crescimento das igrejas evangélicas, Sílvio fez apenas uma pequena alteração: “Domingo é dia de missa, culto, praia e futebol”. O Flamengo, após a chegada de Renato Gaúcho, vem atropelando (5 a 0 no Bahia, 5 a 1 no São Paulo, 3 a 1 no Corinthians...). Se bem que foi também goleado pelo Internacional (0 x 4). Enfim, o Flamengo voltou a mostrar futebol alegre, eficiente, gostoso de ser visto. Quanto ao Ceará, Guto precisa dar uma puxada de orelha nos pupilos. A marcação forte andou ausente na derrota para o Corinthians no Itaquerão. Na fase final, melhorou. Mas o estrago já estava feito. Guto sabe muito bem como ganhou do Flamengo no Maracanã no dia 10 de janeiro deste ano, embora pelo certame de 2020. Os artistas serão basicamente os mesmos. Mas é bom observar que o Flamengo não tem mais Gerson e agora tem Renato Gaúcho no comando.

Saudade

Ouvi a música Velhas Tardes de Domingo, imortalizada na voz de Roberto Carlos. “Velhos tempos, belos dias”. Confesso que senti saudade do PVzinho de açúcar das décadas de 1950 e 1960. “Hoje meus domingos são doces recordações. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias”. Saudades do Gildo. Saudades do Mozart. Saudades...

Há mais de meio século

Tardes de domingo, quatro horas da tarde, Ceará x Fortaleza, PV superlotado. O marechal Dutra vendendo sanduíches (cai duro); dona Maria, chá e café. O vendedor de roletes de cana. Na Rádio Uirapuru, as vozes do narrador Jaime Rodrigues e do comentarista Afrânio Peixoto. Tudo passou. Agora Ceará x Flamengo, domingo, às quatro da tarde, mas no Castelão, sem a graça do PV.

Público

A propósito, quando teremos a volta total do público aos estádios brasileiros? Pelo andar da carruagem, ainda vai demorar. O maior empecilho é a falta de disciplina do povo. Na semana passada, aqui no Ceará, fecharam uma vaquejada, pois cinco mil pessoas foram prestigiar o evento, descumprindo os protocolos sanitários. Tudo isso retarda a decisão governamental.

Fase