Futebol apenas nos minutos finais

Se o jogo pudesse começar pelo fim, alguma esperança de bom futebol poderia ter acontecido ontem em Bragança Paulista. Somente nos instantes derradeiros houve lances de emoção. Naqueles minutos em que praticamente nada mais se espera senão o apito do árbitro, eis que Claudinho assustou numa conclusão que passou rente à trave do Ceará. Eis que Kelvin disparou forte chute, obrigando o goleiro Cleiton a fazer boa defesa. Eis que Pedrinho, do Bragantino, teve a bola da vitória no lance para matar o jogo e sair para o abraço. Ora, quem saiu foi a bola que tocou na rede pelo lado de fora. Pronto. Se tivesse começado pelo fim, ficaria a impressão de que haveria belo e emocionante espetáculo. Mas não foi assim. No primeiro tempo o líder Bragantino amornou. E o Ceará, sem nada apresentar, amornou também. No segundo tempo, tudo se resumiu nestes lances perigosos mencionados acima. Para não deixar restrito este comentário ao pouco de bom, eis que pela primeira vez vi Clebão, do alto de seus quase dois metros, humilde e pacato, ser mandado embora mais cedo. Se alguma coisa mais quisesse acrescentar, estaria inventando algo para preencher o espaço. Faltou futebol. Um empate insosso e sem graça.

Garra

Mais que a vitória sobre a Chapecoense, valeu a comprovação da retomada do espírito de luta do Fortaleza. Antes da chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, o tricolor era um time sem fibra, sem definição. Parecia sempre em busca da antiga identidade. Hoje se mostra voluntarioso, valente, máxime diante das adversidades. Retomou a velha garra. Este é o Fortaleza que todos conhecem.

Vitória

O jejum de vitórias do Fortaleza, na minha avaliação, não chegou a preocupar. Motivo simples: o time estava jogando bem. Por exemplo: a vitória não aconteceu na Arena Grêmio, em Porto Alegre, mas o Leão foi superior e gerou todas as condições para alcançar o triunfo. Só não o alcançou porque a jornada de Pikachu ali foi extremamente infeliz.

Referências

O goleiro Felipe Alves está cada vez melhor. A propósito, atualmente, o futebol cearense conta com goleiros de elevado nível técnico. Richard também tem sido destaque e referência no Ceará. Mas João Ricardo, nos jogos em que atuou, principalmente na partida contra o Bolívar em La Paz, mostrou-se tão seguro quanto Richard.

Sem exagero

Verdade que Felipe Alves é um dos melhores do Brasil. Mas cabe uma advertência: não pode exagerar na função “goleiro-linha”. No Maracanã, diante do Flamengo, cometeu duas lambanças inadmissíveis. É importante jogar com os pés, mas tem o momento certo. Precipitações podem comprometer todo o trabalho do grupo.