Fortaleza pode deixar Rogério Ceni em maus lençóis

A derrota para o Bragantino, no Maracanã, gerou fortes críticas ao técnico Rogério Ceni, que usou apenas uma substituição, quando poderia ter oxigenado com mais mudanças, já que o time dava sinais de cansaço. No Rio de Janeiro o relacionamento de Ceni com a torcida e com a crônica tem sido difícil. Hoje, quando o Flamengo entrar em campo para enfrentar o Fortaleza, mais uma vez o treinador Ceni estará na mira. Se houver novo tropeço do time rubro-negro, o Fortaleza, por uma dessas ironias do destino, deixará na berlinda exatamente aquele que, na história do clube, foi seu maior treinador. Na minha avaliação, a derrota do Flamengo para o Bragantino dificultou a pretensão do Fortaleza. O time carioca se vê obrigado a dar uma resposta. O próprio Ceni sabe que uma nova derrota abalará sobremaneira a sua estabilidade no clube. Apesar da história de Ceni no Pici, os declarados amores recíprocos assumem posições antagônicas em nome de novos interesses. O Fortaleza quer engolir Ceni e Ceni pretende engolir o Leão. São essas coisas imprevisíveis do futebol que juntam e separam afeições, antes cantadas em prosa e verso. Se o Leão ganhar, pode deixar em maus lençóis o seu amado.

Ânimo novo

O Ceará jogou muito bem em Porto Alegre e até merecia ter conquistado os três pontos. A produção animou tanto que deixou o técnico Guto Ferreira, antes sob forte pressão, agora numa situação um pouco mais tranquila. Hoje o Vozão enfrenta o Atlético Mineiro, quinto colocado. O Atlético tem um dos melhores elencos do Brasil.

Libertadores

O Atlético está nas oitavas de final da Libertadores da América. Fez a melhor campanha dos times brasileiros na fase de grupos. Na sua estreia pela Série A, foi surpreendido pelo Fortaleza, que ganhou de virada no Mineirão. E, na rodada passada, também no Mineirão, ficou no empate diante do limitado time da Chapecoense. Tropeço que gerou forte incômodo ao técnico Cuca.

Afirmação

Quero crer que este jogo com o Atlético dará ao Ceará a oportunidade de buscar a afirmação que lhe falta. O Vozão passou por oscilações que comprometeram seus projetos de título. E, depois disso, passou a imagem de um time que perdeu a autoconfiança e a autoestima. A boa produção no Beira-Rio devolveu a confiança ao grupo. Hoje será o momento da afirmação ou reafirmação.

Momento

Tenho admiração pela qualidade do futebol do meia Vina. Observo sua vontade de retomar os grandes momentos que viveu no ano passado. Ele mostra vontade de acertar outra vez. Acontece que a fase ruim, quando chega, demora a sair. Mas sai. O retorno gradual, como vem fazendo Guto, creio ser o caminho ideal. Basta um pouco mais de paciência, Vina.