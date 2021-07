Fortaleza em duas frentes

O atacante Robson está numa fase excelente. É aquela em que tudo dá certo. Os gols vão acontecendo naturalmente. Já são seis gols assinalados por ele. Aproxima-se de Matheus Peixoto, do Juventude, e de Gilberto, do Bahia, que lideram a artilharia nacional com sete gols. Com dois gols a menos, mas chegando também, estão Yago Pikachu e David, ambos com quatro gols.

Desde que Juan Pablo Vojvoda aqui chegou, o Leão disparou a fazer gols. Primeiramente pelo campeonato cearense. Meteu 6 a 1 no Crato, 6 a 0 no Icasa, 6 a 0 no Atlético-CE. Verdade que os adversários eram fracos, mas o recado ofensivo estava dado. Aí o Internacional-RS, um dos grandes do Brasil, não prestou atenção ao serviço. Resultado: tomou 5 a 1. Na vitrine, o Leão com seus goleadores. O Tricolor de Aço volta a trabalhar em duas frentes. Na quinta, Copa do Brasil na parada. Como favorito, no Castelão, enfrenta o CRB. Depois do clássico com o Ceará, enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras é mais eficiente como prova a sua campanha, mas o Leão joga mais bonito. Momento ideal para a crônica do Sul/Sudeste avaliar mais uma vez a dimensão do Fortaleza.