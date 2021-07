Fortaleza diante do carrasco do Palmeiras

Na rodada de hoje da Copa do Brasil, haverá um confronto muito especial no Castelão: Fortaleza x CRB. O Leão tem apresentado um futebol encantador. Ocupa a terceira colocação na Série A e tem recebido fartos elogios até mesmo da sisuda imprensa do Sul/Sudeste. O Fortaleza é favorito, mas isso requer certo cuidado. Favorito também era o Palmeiras. Jogava pelo empate no Allianz Parque, pois venceu o jogo de ida em Maceió (0 x 1). Mas na Copa do Brasil, não raro, há resultados inacreditáveis que a tornam aberta a zebras de toda ordem. Vez por outra uma delas sai das savanas africanas e vem pastar nos gramados brasileiros. Foi assim com o CRB. Ganhou o jogo de volta (0 x 1) e foi para os pênaltis. Aí garantiu a classificação ao vencer (3 x 4). Não houve técnico português, Abel Ferreira, que desse jeito. O Palmeiras de Weveton, Felipe Melo, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e companhia teve de humildemente botar a violinha no saco, recolhendo-se ao mundo dos eliminados. Pouco vi jogar o CRB. Hoje está com uma formação bem diferente daquela que perdeu (1 x 0) para o Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste. Lá estão o goleiro Diogo Silva e Hyuri, ambos ex-Ceará.

Herói

Na classificação do CRB diante do Palmeiras, o destaque foi o goleiro Diogo Silva. Fez cinco defesas espetaculares no tempo normal. E, na decisão por pênaltis, ele, Diogo, converteu o que bateu. Aliás, quando ele jogava no Ceará, sempre foi bastante elogiado pelo comentarista Wilton Bezerra, que, na época, até questionou a saída de Diogo para o CRB.

Prateado

O Estado do Ceará não possui ouro olímpico. O Piauí tem ouro com Sarah Menezes no judô, Londres, 2012. O Rio Grande do Norte tem agora seu ouro com Ítalo Ferreira no surf em Tóquio. O Ceará tem duas medalhas de prata com Shelda Bedê e uma de prata com o Márcio Araújo. Amigos, vitória já é participar de uma Olimpíada. Só Deus sabe a luta desses atletas para alcançarem o índice olímpico.

Juízo

Mendoza, liberado pelo STJD, vai enfrentar o Fortaleza. Tudo bem. Mas cabe uma advertência que, a rigor, já deveria ter sido dada pela diretoria do Ceará (desculpem-se se nos bastidores isso já aconteceu). Um jogador profissional não pode perder o equilíbrio emocional como Mendoza perdeu. Causou um terrível prejuízo ao clube. Juízo, Mendoza, pois futebol você tem.

Quinto clássico

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, por quatro vezes já enfrentou o Fortaleza de Vojvoda. Perdeu o primeiro jogo (0 x 2) e empatou o segundo (0 x 0), o que deu o título de campeão cearense ao Leão. Pela Copa do Brasil, empate de 1x1 e vitória do Leão por 3x0. Neste quinto jogo, domingo próximo, Guto, já mais conhecedor do modelo Vojvoda, terá melhores condições para encarar o Leão. É uma prova muito especial para o treinador do Ceará.