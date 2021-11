Floresta, nome único no futebol mundial

No planeta Terra não conheço nenhum outro time com o nome Floresta. Pode ser que exista, mas não conheço. A ascensão dessa equipe cearense acontece exatamente quando o mundo clama pela preservação das florestas. Sem estas, será impossível a vida humana. A biodiversidade somente sobreviverá, se o homem cuidar da natureza. Agora mesmo, em Roma, quando da Reunião do G-20, ficou deliberado que haverá um maior controle quanto às questões climáticas e também quanto às relativas ao meio ambiente. O aquecimento global, que tanto preocupa, tem tudo a ver com o irresponsável desmatamento das florestas. Portanto, por tudo o que está sendo feito, deixando de lado a rigorosa definição científica e técnica, o time Floresta tem a elevada bênção de homenagear as matas, o bosque, o arvoredo, a selva. O Futebol é um extraordinário veículo de divulgação. A globalização do futebol é um fato. O teatro do mundo, de todos os países, de todas as línguas, de todos os povos, irá gradualmente tomar conhecimento de que em Fortaleza, no ano de 1954, o senhor Felipe Santiago, por amor à natureza, teve a feliz ideia de mudar de “Às de Ouro” para “Floresta” o nome de seu time de futebol.

Mudança

O senhor Felipe Santiago era um apaixonado pelo futebol. Na Vila Manoel Sátiro, em 1954, criou um time de futebol, batizando-o de “Às de Ouro”. Depois, não se sabe exatamente o dia, resolveu mudar o nome para Floresta. A mudança aconteceu certamente num instante de grande inspiração. Pelo que soube, não há registro da data em que houve essa alteração.

Amor ao futebol

Felipe Santiago, fundador do Floresta, era casado com dona Noelzinda Sátiro Santiago, filha de Manoel Sátiro, advogado e ex-deputado que dá nome ao bairro. Noelzinda era também sobrinha de Alcides Santos, fundador do Fortaleza. A família Sátiro sempre teve ligações com o futebol. Valter Sátiro, filho de Manoel Sátiro, foi notável half-esquerdo, campeão cearense pelo Maguari em 1936.

Craque

Nas décadas de 1950 e 1960, Fernando Sátiro, notável volante e meia cearense, brilhou no Gentilândia, Fortaleza e São Paulo. Fernando é neto de Manoel Sátiro. A biografia de Fernando Sátiro está sendo elaborada pelo querido José Renato Sátiro Santiago. Detalhe: José Renato tem seu nome no Guinness Book porque é possuidor do maior acervo do mundo em publicações esportivas.

Sátiro nas comunicações

O Dr. Agapito Sátiro, filho do Dr. Manoel Sátiro, morou na Gentilândia. Na década de 1960, Lúcio Sátiro, filho do Dr. Agapito, foi brilhante locutor da Rádio Uirapuru. Anos depois, em Brasília, destacou-se como jornalista. Senti muito a morte dele 2011. O jornalista Rodrigo Santiago Sátiro está na Sesa. A competente jornalista Delly Sátiro, neta do Dr. Agapito, é assessora do Detran. Família admirável!