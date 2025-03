Estatueta do Oscar e a Taça Jules Rimet

Houve uma euforia, uma espécie de clima de Copa do Mundo, quando, no domingo passado, foram anunciados os vencedores do maior prêmio do cinema mundial. Pela primeira vez na história, uma produção brasileira conseguiu chegar ao topo do pódio. Justa consagração à arte nacional.

Estava na torcida por Fernanda Torres. Não deu. Mas a vitória do “Ainda Estou Aqui” é também uma vitória dela. Um feito inédito, notável, para ser comemorado efusivamente. O verdadeiro significado dessa conquista somente será percebido, na sua grandeza e dimensão, com o passar dos anos.

Vi a estatueta nas mãos do diretor da produção, Walter Salles, que dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Até 2009, a estatueta da categoria ficava com o Ministério da Cultura do país vencedor. Desde 2010, fica com o próprio diretor, que escolherá o local onde irá guardá-la.

A original Taça Jules Rimet, conquistada de forma definitiva no tricampeonato mundial de 1970 no México, ficou na sala da presidência da CBF. Em 1983, foi roubada. Dizem que foi derretida por um ourives argentino. Até hoje há controvérsias.

Zelo

A estatueta do Oscar está para o cinema brasileiro como a Taça Jules Rimet estava para o nosso futebol. Era o símbolo da glória de todas as conquistas. Então, que o diretor Walter Salles tenha o devido cuidado. O que houve com a Taça Jules Rimet serve de lição. Toda proteção e segurança, pois, à estatueta do Oscar.

Ditado

Dizem que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. De certo modo, é verdade. A Taça Jules Rimet original jamais poderia ter sido colocada tão exposta e vulnerável. Os capitães do tricampeonato foram buscar uma réplica em Paris: Bellini (1958), Mauro (1962) e Carlos Alberto (1970). A réplica não tem o mesmo valor histórico.

O roubo

Após intensa investigação sobre o roubo da Taça Jules Rimet no Rio de Janeiro, foram presos Sérgio Ayres (Sérgio Peralta), Francisco Riviera (Chico Barbudo), José Luiz Vieira da Silva (Luiz Bigode) e o ourives Juan Carlos Hernandes. Até hoje, apesar da condenação dos réus, há controvérsias.

Mistério

Meses antes da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, a Taça Jules Rimet estava exposta, sob forte esquema de segurança. Mesmo assimsumiu. Acionaram a Scotland Yard, a poderosa polícia britânica. Sete dias após, o pequeno cachorro, Pickles, a encontrou em um jardim. Como a furtaram ninguém sabe. Mistério.

Conclusão