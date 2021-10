Estas coisas loucas do futebol

O saudoso jornalista cearense Jocelyn Brasil escreveu vários livros sobre futebol. Ele foi coronel-aviador da Força Aérea Brasileira. Homem de uma inteligência privilegiada. Eu, acompanhado do saudoso pesquisador Airton Fontenele, tive vários encontros com ele, quando de suas visitas a Fortaleza. Jocelyn foi comunista atuante. Em momentos de arrocho do regime de exceção, teve de usar o pseudônimo Pedro Zamora para publicar seus livros. Um deles intitulado “Você Acha que Entende de Futebol? Eu Também”.

Não é tão fácil compreender as coisas do futebol. Vejam bem: Flamengo e Palmeiras vão decidir a maior competição das Américas: a Libertadores. Aí o Bragantino, com um time mais modesto, empata com o Flamengo em Bragança Paulista e derrota o Palmeiras (2 x 4) em pleno Allianz Parque. Sim, o Braga meteu quatro no Verdão. O Bahia, na zona de rebaixamento, foi ao Paraná e sapecou 2 a 0 no Athletico em plena Arena da Baixada. O Guto Ferreira, que não serviu mais para o Ceará, agora comanda a reação do Bahia. Sim, só lembrando: o Athletico é finalista da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil. Dá para entender futebol? Jocelyn Brasil explica...