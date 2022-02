Estão avacalhando as Copas

O presidente da FIFA é Gianni Infantino, suíço-italiano, que dirige a entidade desde 2016. Mas quem manda no futebol mundial? Como são tomadas as decisões sobre as modificações nos modelos de disputa das competições internacionais sob sua chancela? Quem é a eminência parda que atua no órgão? De certa época para cá, resolveram ir inchando de mais seleções a Copa do Mundo que já foi enxuta na década de 1950. Em 1982, na Espanha, subiram para 24 o número de participantes. Em 1998, na França, subiram para 32 o número de participantes. Em 2026, a Copa do Mundo terá 48 seleções participantes. Certamente, por trás disso, há muitos interesses políticos e financeiros. Pressões de toda ordem. O Mundial de Clubes também vai inchar. A FIFA quer um formato com 24 clubes. Quero crer que, por trás disso, haja outros interesses. Basta o observador atentar para o detalhe: o Campeonato Brasileiro, Série A, principal competição do Brasil, tem 20 clubes. O Mundial, na proposta que aí está, quer o Mundial com 24 clubes. Só falta a criação de um torneio início, à moda cearense das décadas de 1950 e 1950, com desfile dos jogadores sob o ritmo de uma bandinha...