O Fortaleza, com muito mérito, venceu. O Leão, na maioria do tempo, foi senhor do jogo sobre o Ceará. A postura tática mais consistente e bem definida do tricolor sempre o colocou em situação de vantagem sobre o Vozão, quer na marcação e tomada de bola, quer na transição, com subidas em velocidade, máxime com Moisés, Robson e Galhardo. Destaque aí para Sasha. Foi exatamente numa situação assim que o Fortaleza fez 1 a 0, gol de Moisés.

Só em esporádicos momentos o Ceará mostrou alguma qualidade. Vina, Richard e Mendoza abaixo da média. Castilho e Peixoto perdidos em campo. A rigor, apenas Nino Paraíba manteve o ótimo padrão que todos conhecem. Parece que o Ceará entrou preocupado com a ausência da zaga titular. Aí, o Fortaleza, que não tinha nada com isso, cuidou de fazer a parte que lhe cabia.

Na fase final, a superioridade do Leão se acentuou. Brítez, Robson e Depietri desperdiçaram ótimas oportunidades para matar o jogo. O Ceará, mesmo com as entradas de Erick, Lima e Vásquez, não produziu nada. O resultado confirma o que há muito se sabia: o Fortaleza esteve na lanterna e na zona de rebaixamento, mas jamais foi um time da lanterna ou do rebaixamento. Está de volta o verdadeiro tricolor.

Ascensão

Ainda faltam 14 rodadas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, pelo andar da carruagem e contagem atual de pontos, o Cruzeiro já pode comemorar o retorno para a elite em 2023. Tem dez pontos a mais que o segundo colocado, o Bahia. O Cruzeiro tem 53. Bahia, 43. Uma folga excelente.

Quase

É provável que Bahia (2º, 43 pontos), Grêmio (3º, 43 pontos) e Vasco (4º, 42 pontos) também subam para a Série A. A margem é boa sobre o primeiro time fora da zona de classificação, o Londrina, que está na quinta colocação, com 34 pontos. A margem é confortável como costumava dizer o ex-técnico Dimas Filgueiras, ou seja, de sete pontos para cima.

Lamentável

Dois times nordestinos estão pendurados, sob a ameaça de caírem para a Série C nacional em 2023. São eles: o CSA, segundo da zona de rebaixamento com 23 pontos, e o Náutico, terceiro da zona maldita, com 21 pontos. Mas, nesta parte baixa, a diferença é mínima. O primeiro time que está fora da zona, o Operário do Paraná, tem 25 pontos.

Artilheiro

Observem o sucesso do atacante Gabriel Poveda no Sampaio Corrêa. Poveda é o artilheiro isolado da Série B nacional, com 13 gols. O Sampaio marcou 29 gols, sendo 13 de Poveda. Nome completo: Gabriel Buscariol Poveda. Ele tem 24 anos, natural de Araçatuba, São Paulo. Começou nas bases do Rio Preto, de São José do Rio Preto, São Paulo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil