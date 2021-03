Entre taças e funerais

Que mundo louco! Gritos de gol e comemoração pelos títulos. E, bem ali, os funerais. Pessoas que somem, levadas pelo vírus, quase num processo de evaporação. Não há velório nem despedidas. Quando muito, alguns familiares para o último adeus. Lamentei muito a morte, ontem, do radialista Pedro Alan, jovem de 30 anos. A fila aumenta. O futebol está em andamento. Aliás, desde que voltou em julho de 2020, muitos atletas foram contaminados pelo coronavírus e afastados das disputas. Mas resistiram. Graças a Deus não houve o registro de uma morte entre os jogadores profissionais. A saúde dos atletas ajuda demais. Pelo menos que eu saiba não morreu nenhum. Isso nos leva a crer que pessoas de boa resistência física dificilmente sucumbirão. O Palmeiras sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Fez a festa pelo último título de 2020, um ano esportivo que finalmente terminou. Demorou, mas terminou. Poucos momentos de felicidade em meio a tantos sofrimentos e incertezas. O alto dos pódios do mundo é hoje ilusão passageira. Se vocês observarem, até o erguer dos troféus está diferente. Tornou-se esquisito fazer comemoração, cercado de sepultamentos por todos os lados.

Construção

O narrador Antero Neto foi muito preciso no programa “A Grande Jogada” de ontem, quando disse que o técnico Enderson Moreira está construindo um novo Fortaleza. Antero não usou a palavra reconstruir nem a palavra recomeçar. É um novo alicerce. Uma nova estrutura.

Dificuldade

Uma das maiores dificuldades do Fortaleza no ano passado foi assumir uma nova identidade. Não conseguia deixar de ser o time do Rogério Ceni nem conseguia ser o time do Marcelo Chamusca. Jogava com um, querendo ser o outro. E não era nem uma coisa nem outra. Aí haja derrotas.

Aproveitamento

No Ceará as experiências de Guto Ferreira estão dando certo. O aproveitamento de jogadores como Kelvin e Jacaré deu resposta positiva, máxime na vitória sobre o Vitória. Jacaré ganhou moral e se faz merecedor de novas oportunidades.

Pílulas

Na Copa do Brasil 2021: Juventude Samas-MA; União de Rondonópolis-MT; Ypiranga-AP; Nova Mutum-MT; Goianésia-GO; Retrô-PE; Águia Negra-MT; Galvez-AC; Murici-AL; Jaraguá-GO.