Encantos e tormentos da Copa do Brasil

Vai lá, Vozão! Faça a parte de que lhe cabe e volte para casa com uma boa grana no bolso. Hoje o Ceará estreia na competição, às 21:30, no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A Caldense, adversária do Ceará, não vai bem no Campeonato Mineiro. No momento, está fora da classificação no Grupo B. Jogou sete partidas, ganhou uma e empatou uma. Portanto, tem cinco derrotas. Pelo esdrúxulo regulamento da Copa do Brasil, o Ceará tem a vantagem do empate porque é visitante.

É impossível opinar sobre a Caldense porque não a vi jogar uma vez sequer. Creio que também é difícil para o técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, formar um juízo seguro sobre o que terá pela frente, a despeito dos vídeos disponíveis. Ao contrário da Caldense, o Ceará está bem nas competições. No Campeonato Cearense, garantiu antecipadamente sua vaga na semifinal. Na Copa do Nordeste, lidera o Grupo B com 10 pontos, tendo um jogo a menos que o Náutico de Recife, segundo colocado. Na rodada passada, em Teresina, no Estádio Lindolfo Monteiro, obteve importante vitória sobre o Fluminense-PI, aplicando uma goleada (2 x 5). Os sinais de ajustes no Vozão são significativos.