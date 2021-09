É preciso dividir a pressão entre técnico e jogadores

De certa época para cá, passaram a destacar muito a figura do treinador. No tempo de Vicente Feola, que levou a Seleção Brasileira ao primeiro título mundial na Suécia, a importância do treinador era valorizada, mas jamais incensada como agora. Os treinadores eram discretos, pouco gesticulavam. Anos depois, com as coberturas ao vivo pela televisão, eles descobriram que poderiam aparecer mais. Alguns buscaram na elegância a forma de aparecer. E fizeram do local de trabalho passarela para desfile de moda. Outros optaram pelo exagero nas gesticulações. Outros mais preferiram espalhafatos ridículos. E assim assumiram a postura de protagonistas, dividindo com os ídolos os espaços na mídia.

Treinador, hoje, é chamado de professor. Em compensação, a cobrança sobre eles passou a ser muito maior. No momento, o novo técnico do Ceará, Tiago Nunes, experimenta uma terrível situação. Já começou sob críticas fortes da crônica e dos torcedores. Ainda bem que ele é discreto, não gosta de holofotes. Mas, como cobram dele uma resposta imediata, nesse caso a pressão não deveria ser concentrada somente no treinador, mas também nos seus subordinados, máxime Lima, Vina, Jael e Mendoza.