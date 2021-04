Dinheiro e confiança na mira do Leão

O Fortaleza vai para a sua segunda partida na esdrúxula Copa do Brasil, a que tem um regulamento fatiado em fases distintas, ou seja, ora é assim, ora é assado. Na primeira, o visitante teve o benefício do empate para garantir a vaga. Agora, na segunda fase, se houver empate, a decisão será nos pênaltis. É muita firula inventada por um germe que não tinha o que fazer na CBF e desaguou nesta diarreia mental. Na primeira fase, o Fortaleza eliminou o Caxias no Estádio Centenário no Rio Grande do Sul. Hoje, no Castelão, recebe o Ypiranga-RS, terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, atrás do Grêmio e Internacional. No meio de tantas competições, fica difícil ao cronista opinar sobre o visitante porque não o viu jogar uma vez sequer. Anima ter visto a bela vitória do Fortaleza sobre o Bahia. E, mais que a vitória, anima a produção convincente que o Leão apresentou. Isso acalmou os ânimos no Pici. E deu ao técnico Enderson Moreira melhor estabilidade, posto que silenciou seus críticos mais ferozes, os que queriam a sua demissão. Questão agora é dar sequência ao bom momento: embolsar a boa grana da Copa do Brasil e consolidar a confiança mostrada na vitória sobre os baianos.

Nomes

Pouco a pouco os novos contratados vão mostrando serviço. Matheus Jussa havia feito uma boa estreia, mas depois apresentou-se apenas de forma discreta. Já na vitória contra o Bahia, teve papel importante não apenas pelo golaço, mas pela participação coletiva que foi muito boa.

No Ceará

O colombiano Stiven Mendoza não tem deixado dúvidas de que veio para fazer a diferença. Também não me refiro ao golaço que marcou no joga anterior. Refiro-me mesmo à integração que ele está tendo no futebol coletivo do Ceará. Quero acreditar que sua afirmação virá em breve tempo.

Ferrão prejudicado

Na Copa do Brasil o Ferroviário eliminou o Porto Velho-RO no dia 25 de março em Xerém no Rio de Janeiro. Como o Campeonato Cearense foi paralisado, o Ferrão ganhou folga. Só jogará no dia 14 de abril em Minas diante do América. Diferença: o América está no ritmo do certame mineiro. O Ferrão parado. Prejuízo coral.

Nomes de estádios

Eu me ligo muito nos nomes bonitos de alguns estádios de futebol: Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves-RS; Estádio do Café em Londrina; Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá; Estádio Municipal Passo das Emas em Lucas do Rio Verde. Estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Estádio Fonte Nova, em Salvador. Detesto o nome arena.