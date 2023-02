Copa do Nordeste e o dever dos times cearenses

Programação interessante. Hoje, Ferroviário, Fortaleza e Ceará em campos diferentes. Desafios variados, com características especiais. Vamos, então, por etapas. Mais cedo, às 19:30, o CSA recebe o Ferroviário no Estádio Rei Pelé. Gostei do Ferrão no empate com o Bahia na Fonte Nova, mas depois o time perdeu para o Atlético-CE em pleno Elzir Cabral, na Barra. Faz parte. Mas o Tubarão se redimiu na rodada passada pelo “estadual”: ganhou do Maracanã (2 x 0). Aqui cabe uma observação: no primeiro tempo, o Ferroviário jogou muito mal. O Maracanã desperdiçou três chances claras. Só depois o Ferrão deu a volta por cima e venceu. Preocupam os vacilos da defesa coral. Na sequência da rodada, o Fortaleza enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Vejam bem: o Bahia perdeu na estreia para o Sampaio Corrêa em São Luís e empatou (2 x 2) com o Ferroviário na Fonte Nova. Tem só um ponto, vice-lanterna do Grupo B. O Fortaleza também está vindo de insucessos. Perdeu para o ABC em Natal e perdeu para o Ceará pelo Campeonato Cearense. Portanto, Bahia e Fortaleza em busca de recuperação. No fechamento da programação, às 21:30, no PV, o Ceará recebe o Sport.

Vitórias

O Sport está vindo de duas vitórias pela Copa do Nordeste. Na estreia, ganhou do ABC (2 x 0) na Ilha. No jogo seguinte, ganhou do Campinense no “Amigão”, em Campina Grande (0 x 2). É líder do Grupo A. O Ceará está vindo também de duas vitórias importantes, mas em competições diferentes: ganhou do Sampaio pela Copa do Nordeste (2 x 0) e ganho do Fortaleza pelo “Estadual” (2 x 1).

Ânimo novo

O Ceará dá fortes sinais de que iniciou um processo de recuperação e pacificação. No campo, as vitórias citadas no tópico anterior deram tranquilidade ao treinador Gustavo Morínigo. Fora de campo, decisões tomadas no âmbito administrativo também abrem espaço para a união interna. A saída de Robinson de Castro é um dos motivos.

Vantagem significativa

As possibilidades de Iguatu garantir uma vaga nas semifinais ficaram bastante ampliadas após a vitória (1 x 2) sobre o Atlético no jogo de ida. O Iguatu, em casa, no Morenão, precisará apenas de um empate para se credenciar como adversário do Ceará na próxima etapa do certame estadual. O Atlético ainda tem chances, claro. Mas agora ficou muito difícil.

Cenário

Se Iguatu confirmar sua presença na semifinal, estará de volta o mesmo cenário do ano passado, quando enfrentou o Ceará, embora em 2022 tenha sido nas quartas de final. A vitória do Iguatu, com a consequente eliminação do Ceará, deu início no Vozão a crise que culminou com seguidas eliminações (Copa do Nordeste, Copa do Brasil), até o rebaixamento para a Série B nacional.

Possível repetição

O Ferroviário abriu boa margem para segurar uma vaga na semifinal. Se assim for, haverá também uma semelhança com o que aconteceu em 2022: Ferrão x Fortaleza na semifinal. É lógico que o Maracanã ainda tem chances, pois o jogo de volta será no Estádio Almir Dutra em Maracanaú. Mas, mesmo assim, a vantagem conseguida pelo time coral tem tudo para fazer a diferença.

