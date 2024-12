Contratações e reforços no futebol cearense

O período de bola parada é terreno fértil para especulações. Quem fica? Quem sai? Quanto cada clube cearense terá de investir para ter um elenco compatível com os desafios? Tenho um olhar meio cético com relação a tudo o que se anuncia. Prefiro esperar.

Sou de um tempo em que as “bombas de mil megatons” pululavam no rádio cearense. O saudoso colunista, Alan Neto, usava demais a expressão para gerar expectativa. Hoje, não há mais como se guardar uma notícia assim. As plataformas digitais liberam na hora.

A rigor, o que seria hoje para o futebol cearense uma “bomba de mil megatons”? Resposta simples: a contratação de um Neymar. Uma utopia. O poder aquisitivo do futebol cearense ainda está bem distante dos euros e dos dólares. Dá mais para comprar diante dos pesos, soles e bolívares...

Na verdade, os nomes dos novos contratados estão sendo citados. Os currículos são bons. Resta saber se em campo corresponderão.

Comentários

Dificilmente analiso as contratações. Somente o faço quando conheço profundamente o atleta. Sem isso, opto por esperar a bola rolar. Esta, sim, é reveladora da realidade. O currículo serve como referência, mas não é selo permanente de qualidade.

Às antigas

Na década de 1960, quando não havia a Internet, era mais difícil saber sobre a vida dos atletas. Na época, era moda a contratação de pacotes. Alguns jogadores entravam como contrapeso, ou seja, uma compensação. Então, havia a contratação mais importante e alguns atletas como contrapeso.

Contrapeso

Quando o Ceará fez contratações para reforçar o time em 1960, Gildo veio do Santa Cruz. Como havia se recuperado de uma grave contusão, pairava uma desconfiança sobre o futuro do atleta. Outros nomes foram mais importantes. Gildo praticamente entrou como contrapeso.

Ídolo

Para surpresa geral, foi Gildo quem deslanchou. Ganhou o tricampeonato com o Ceará em 1961, 1962 e 1963. É considerado até hoje o maior ídolo da história do Ceará, sendo também o maior artilheiro do clube com 246 gols. Pelo Ceará. Gildo foi ainda campeão cearense de 1971 e campeão do Nordestão de 1969.

Incógnita

Já naquele tempo havia a imprevisibilidade sobre quem se destacaria ou não. Às vezes, como no caso de Gildo, o destaque acontecia de onde menos se esperava. Gildo, que supostamente teria problemas no joelho, foi quem brilhou e se estabeleceu. Não raro, isso acontece até hoje.