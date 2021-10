Chegou a hora de o Ceará afastar os fantasmas

Na década de 1970, quando o piloto brasileiro, Emerson Fittipaldi, estava no auge da forma como campeão mundial de Fórmula-1, os demais corredores diziam que era horrível vê-lo no retrovisor. Motivo: Emerson era frio e calculista. Isso quebrava a concentração de quem ia na frente. E assim Emerson acabava ultrapassando seus adversários. O Ceará tem no retrovisor o Juventude (17º, primeiro da zona de rebaixamento) e o Bahia (16º), adversários diretos. Os dois são frios e calculistas. Ambos poderão desconcentrar o Ceará. Depois de ter sido sétimo colocado, o Vozão tem experimentado uma perigosa viagem de volta. Os continuados erros de finalização poderão comprometer a permanência do Ceará na Série A. Tal deficiência, se não for corrigida, gerará uma série de obstáculos. Cobranças virão mais fortes em cima de Sobral, Lima, Vina, Erick, Jael, Gabriel Santos, Mendoza e Clebão. Alguns times sabem jogar, mas não sabem vencer. Outros sabem vencer, mas não sabem jogar. E há os que sabem jogar e sabem vencer. O Ceará, mesmo quando joga bem, tem dificuldade para alcançar a vitória. Motivo: a deficiência nas conclusões. É hora de espantar os fantasmas que estão chegando.

Goleada

O Atlético Mineiro, nos últimos três jogos contra os times cearenses, aplicou 2 a 0 no Fortaleza no Castelão, 3 a 1 no Ceará no Mineirão e 4 a 0 no Fortaleza no Mineirão. Síntese: assinalou nove gols e sofreu apenas um. A fase do Atlético é muito boa. Mas, como o futebol é incrível, esse mesmo Atlético empatou com o lanterna Chapecoense e perdeu para o Atlético de Goiás.

Jogo de volta

Alguém ainda acredita numa reviravolta, ou seja, no Castelão o Fortaleza dar na mesma medida (4 x 0) o troco da goleada sofrida em Minas Gerais? Honestamente, quero crer que até mesmo o mais otimista torcedor do Fortaleza não acredita. Se tal milagre acontecer, entrará para rol de um dos feitos mais fantásticos do Leão.

Reação

Não sei até que ponto a goleada sofrida pelo Fortaleza em Minas terá efeitos negativos na autoconfiança e autoestima da equipe. É uma obrigação do treinador Juan Pablo Vojvoda levantar o moral da moçada, já que ele fez questão de assumir a responsabilidade pelo terrível fracasso acontecido em Belo Horizonte.

Os melhores