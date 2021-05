Ceará nas alturas como o condor-dos-andes

Um receio: como se comportará o Ceará nos 3.700m de altitude de La Paz? O doutor José Roberto Campos de Barros estudou os avanços da ciência no esporte. Escreveu o livro “Medicina do Esporte para Iniciantes e Atletas”. Ele mesmo teve experiência, praticando esporte em países de elevada altitude. Afirmou que o organismo sente muito as consequências do ar rarefeito. Claro que o Ceará, através do seu departamento médico, cuidou de estabelecer as medidas mais adequadas para minimizar os efeitos negativos da altitude de La Paz. Mas, só quando a bola rolar, é que se saberá a reação de cada atleta. Essa será uma das maiores dificuldades do Vozão. A outra é manter o nível de produção, apesar de tantas mudanças na formação. Até que ponto estará comprometido o conjunto? Também é outra incógnita que só terá resposta em campo. Por esses e outros fatores, é imprevisível o que possa acontecer logo mais no Estádio Hernando Siles. O Bolívar está em casa. Conhece as alturas. Mas o Ceará na sua afinidade com o condor-dos-andes, uma ave que voa a 4.570m de altura, pode surpreender. Embora mais chegado às planícies, o Vozão tem seus dias de elevação. Hoje poderá ser um deles.

Missão

O time misto do Ceará, que hoje enfrenta o Bolívar, terá a oportunidade de mostrar seu valor. É verdade que lhe deram tarefas bastante complicadas. Uma delas: encarar os efeitos da altitude. Os efeitos variam de pessoa para pessoa. Outra tarefa é, na improvisação, buscar o conjunto. Imprevisível desempenho. Árdua missão.

Liderança

O Ferroviário é favorito absoluto diante do Icasa logo mais no Castelão. O Ferrão está no embalo de duas vitórias: ganhou do Ceará (2 x 1) e ganhou do Crato (4 x 0). O Icasa, vice-lanterna, perdeu do Crato (1 x 0) e perdeu do Atlético (3 x 0). O Verdão em crise. O Ferrão em alto astral. Mas nada de subestimar o adversário. O técnico coral, Francisco Diá, sabe muito bem o que isso representa.

Na cola

O Fortaleza, vice-líder da segunda fase, também é franco favorito. Enfrenta hoje o Pacajus, sexto colocado. Enquanto aguarda a chegada do novo treinador, Juan Pablo Vojvoda, manter a forma é preciso. Então, quando sob o olhar de Vojvoda, começará a salutar disputa interna por vaga na formação titular. No momento, o Fortaleza segue colado ao Ferrão na luta pela liderança.

Perfil

Li a rica matéria que o companheiro Alexandre Mota escreveu sobre o novo técnico tricolor. Informações positivas. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, é muito criterioso nas opções que faz. Naturalmente teve de adequar o perfil do profissional e o disponível cofre do clube. Agora é torcer para dar certo. Que seja bem-vindo Juan Pablo Vojvoda. Votos de sucesso.