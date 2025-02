Ceará impõe incômodo tabu ao Fortaleza

Ficou posto em comentário anterior que o jogo de sábado, Fortaleza x Ceará, embora não interferisse na situação das equipes com relação à próxima fase do campeonato, tinha um forte aspecto moral, haja vista o período de mais de um ano sem vitória do Tricolor de Aço sobre o Vozão.

Em 2024, o Ceará, então treinado por Vagner Mancini, empatou três e ganhou um jogo do Fortaleza. Portanto, no confronto com Mancini, o treinador Vojvoda não conseguiu obter a vitória. Em 2023, na final em que deu empate (2 x 2), o técnico do Ceará era Gustavo Morínigo.

Está se tornando um incômodo para o técnico Juan Pablo Vojvoda um jejum que chega à sexta partida consecutiva sem vitória do Leão. Agora, o Ceará tendo como técnico o senhor Léo Condé, ganha o primeiro clássico de 2025. Por isso meu comentário de sábado, considerando a importância moral do resultado.

O Ceará saiu fortalecido. Entretanto, ainda há, teoricamente, confrontos que poderão acontecer na fase final do atual certame. Os dois são favoritos. Só uma zebra poderá impedir que ambos façam as duas partidas da decisão.

Programados

Se o Fortaleza e o Ceará se classificarem para a fase final, os jogos acontecerão nos dias 15 de março e 22 de março, dois sábado seguidos, no Estádio Castelão. O treinador Juan Pablo Vojvoda terá então duas oportunidades para derrubar o atual tabu, exatamente na decisão do campeonato estadual.

Tabu

É muito comum no futebol acontecer tabu. Alguns são mais duradouros. Outros são menos. O tabu não encontra explicação lógica. Acontece. E pronto. O Fortaleza, dono de um dos melhores elencos do Brasil, há mais de um ano não consegue vitória sobre o Ceará.

Diferença

O Fortaleza é reconhecido por ter um dos melhores elencos do futebol brasileiro no momento. Mesmo assim, não vem conseguindo vitórias diante do Vozão. No ano passado, o Fortaleza fez bonito na Série A. Ficou em quarto lugar no Brasil, mas não conseguiu ganhar do Ceará. E observem que o Ceará estava na Série B.

Imprevisibilidade

A graça do futebol está na sua imprevisibilidade. Na verdade, o tabu faz parte. E cria, de certo modo, uma expectativa a mais. Não tenham dúvida de que muito da presença de público no sábado teve por motivo a graça do tabu. E isso se prolongará até que um novo encontro entre ambos seja realizado.

Conclusão

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá de repensar sua proposta de jogo, quando for mais uma vez enfrentar o Ceará. Está virando um complexo a falta de vitórias diante do Vozão. O Ceará mudou de treinador várias vezes. De Morínigo a Vagner Mancini, de Mancini e Léo Condé. E cada um criou incômodo a Vojvoda e ao Fortaleza.