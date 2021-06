Ceará e Fortaleza ganham respeitabilidade na Série A

A Série A nacional tem apresentado muitas novidades neste início de temporada. Uma delas é a posição de liderança ocupada pelo Bragantino, que tem sido uma surpresa. Outra novidade é ver o G-4, que há alguns anos era reservado no início aos grandes clubes do futebol brasileiro, hoje ocupado por Bragantino, Athletico-PR, Fortaleza e Bahia. Outra situação inusitada é ver o Grêmio na lanterna e ver o São Paulo (17º) na zona de rebaixamento. Sem esquecer, como ontem aqui registrei, que Vasco da Gama, Cruzeiro e Botafogo estão na Série B, segunda divisão nacional. É possível que tudo se modifique. Afinal, foram cumpridas apenas seis rodadas. E tem um detalhe importante: alguns times estão com um jogo a penas e outros com dois jogos a menos. Isso poderá modificar bastante o atual cenário. O Flamengo, por exemplo, tem dois jogos a menos. Se os vencer, chegará nas cabeças. Entretanto, independente disso, times médios, como Fortaleza e Ceará, vão consolidando uma nova imagem no painel de importância. Com finanças em dia, habilitam-se a realizar contratações mais significativas. Como consequência, terão condições de alcançar, em médio espaço de tempo, uma produção de alta performance, capaz de os garantir em posições privilegiadas.

Dois tempos

Ceará e Fortaleza vão enfrentar times grandes que estão na zona de rebaixamento. O Ceará (12º) recebe o São Paulo (17º). O Fortaleza (3º) encara o Grêmio (20º) em Porto Alegre. Os cearenses poderão obter bons resultados, mas, para isso, terão de jogar bem nos dois tempos. O Ceará foi melhor que o Atlético só na fase inicial. O Fortaleza foi melhor que o Flamengo só na fase final. É preciso equilibrar os dois tempos.

Avaliação

Ainda está muito nebuloso este início de competição. Os times médios como Fortaleza, Ceará, Bahia, e Atlético de Goiânia, por exemplo, terão estofo para manter o bom desempenho durante toda a competição? Impossível responder. É certo que o poder de reação de Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e Grêmio acontecerá. Mas diante das atuais oscilações, não dá para dizer se a médio ou longo prazo.

Subida

Nos dois jogos mais recentes do Ceará, Mendoza teve brilhante participação, máxime diante do Atlético-MG. Depois daquela lambança que fez após a perda do título da Copa do Nordeste para o Bahia, ele caiu um pouco de produção. Já retomou a melhor forma. Questão agora é saber qual o gancho que ele poderá pegar no julgamento do mérito. Dependendo da decisão, poderá haver sério prejuízo para ele e para o Ceará.

Eurocopa

O nível da Eurocopa está ótimo. Nota-se a diferença, quando comparada à Copa América. Os europeus evoluíram na arte de jogar. Ganharam intimidade com a bola. Não mais vivem só de velocidade e preparo físico. Não por acaso há 19 anos a América do Sul não ganha uma Copa do Mundo (2006, Itália; 2010, Espanha; 2014, Alemanha; 2018, França). O Brasil terá de melhorar muito se quiser ganhar a Copa do Catar.