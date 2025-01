Benfica e Gentilândia sob a pressão do PV

Adoro futebol. O PV sempre foi e sempre será o palco da minha infância. Foi lá que vi, desde 1956, inesquecíveis ídolos. Na minha infância, eu com oito anos de idade, o PV era o meu Maracanã, o meu Pacaembu, o estádio da minha vida. No meu coração, jamais haverá outro estádio igual.

Ainda moro na Gentilândia, Capital do Benfica. Os jogos voltaram para o PV. Ótimo. Tem o lado positivo, mas tem também o lado negativo. Os moradores do bairro sofrem. Os motoristas, sem educação, estacionam seus carros na frente das garagens, provocando uma série de contratempos.

Amanhã, no PV, às 17 horas, tem o Clássico da Paz, Ferroviário x Ceará. Novamente uma multidão comparecerá. Então, visando a evitar os transtornos havidos nos jogos Ceará x Tirol e Fortaleza x Moto. Seria interessante a AMC colocar agentes e caro-guincho no bairro, já para multar e rebocar os carros dos infratores.

Não há sossego no bairro, quando os times grandes jogam no Estádio Presidente Vargas. Lamentavelmente, há torcedores que não estão nem aí para a legislação do trânsito. E os moradores que se danem.

Advertência

Há moradores que estão dispostos a esvaziar os pneus dos carros que estacionam em frente às garagens. Isso pode gerar perigosas desavenças pessoais. Discordo desse tipo de ação. Correto será acionar a AMC para tomar as providências. Fica o alerta. Se houver problemas, a falta de advertência não foi.

Diferente

A Gentilândia é um bairro diferente. É um bairro boêmio, de muitos restaurantes e bares, com programações diversificadas. Não raro, há eventos também na Concha Acústica da Reitoria da UFC. Então, quando acontecem jogos no PV, o bairro recebe uma lotação bem acima do suportável.

Observação

É bom ter um bairro efervescente, pulsante, vivo. Após os jogos no PV, a movimentação no comércio aumenta. É ótimo. Também somos a favor dos bares e restaurantes com músicas e shows. Tudo bem. Mas é preciso que tudo funcione dentro dos limites da compreensão e do respeito aos moradores.

Sossego

É preciso que a “lei do silêncio” seja obedecida, quanto aos decibéis e ao horário. É fundamental para o sossego a que os moradores do bairro têm direito. “A emissão de ruídos em áreas residenciais não pode ultrapassar 55 decibéis durante o dia e 50 decibéis no período noturno”. Dá para fazer festas boas assim.

Apelo