Avanços e recuos de Fortaleza e Ceará

Hoje desafios bem diferentes para tricolores e alvinegros. Teoricamente, o Fortaleza terá tarefa menos complicada que o Ceará. Nesse caso, a palavra “teoricamente” tem mesmo um significado muito especial. É que, a rigor, não existe nada fácil na Série A nacional. Não raro, a turma da zona de rebaixamento apronta poucas e boas. Já vi muito lanterna batendo no líder. O Fortaleza, quinto colocado, enfrenta o América-MG (15º). O Leão põe as barbas de molho. Num é que, na rodada passada, o América-MG engrossou o pescoço e diante do Santos e meteu 2 a 0 no Peixe. Não houve Marinho que desse jeito. Em casa, no Castelão, o Fortaleza não deixa de ter suas vantagens. Já o Ceará tem a missão de encarar o Fluminense em São Januário. Missão também teoricamente bem mais difícil que a do Fortaleza. O Fluminense vai no embalo da importante vitória sobre o Flamengo na rodada passada. Vitória que fez o Flu subir para nona posição, exatamente uma abaixo do Ceará, mas com o mesmo número de pontos (9). O Flu com Nenê é lúcido. Sem ele é obtuso. Cuidado com o Nenê. O Ceará tem Jorginho. O Vozão com Jorginho é lúcido. Há condições de vitória alvinegra, sim.

Avassalador

O início do Fortaleza este ano assombrou. Ganhou do Atlético, de virada, em pleno Mineirão (1 x 2). Goleou o Internacional no Castelão (5 x 1). E ganhou do Sport (1 x 0). Mais que isso: mostrando um futebol de intensidade incrível. Depois houve algumas oscilações. Andou sofrendo apagões no Maracanã e na Arena da Baixada. Mas segue muito bem na classificação: é o quinto.

Realidade

É melhor para o Leão a realidade de hoje. Evita ilusões que podem comprometer. Nada melhor que o time saber de suas virtudes e limitações. O Fortaleza tem a seu favor a autoconfiança. Mesmo em desvantagens, apresenta resposta positiva nas reações. Mesmo quando perde, não dá descanso ao adversário. A filosofia do Vojvoda exige luta permanente. Isso é muito positivo.

Tranquilidade

O Ceará retomou a confiança. Ultrapassou a fase difícil na qual Guto ficou na corda bamba. Depois da derrota para o Bahia, que tanto incômodo trouxe, iniciou o processo de reação. Empatou com o Inter no Beira-Rio, ganhou do Atlético-MG no Castelão (2 x 1), empatou com o São Paulo no Castelão (1 x 1), empatou com o líder Bragantino em São Paulo (0 x 0) e ganhou do Juventude no Castelão (2 x 0).

Lugares para dois

Agora volto ao tema que tem gerado polêmica. Por qual razão Jorginho e Vina não podem atuar juntos? Não são água e óleo. Não são Sol e Lua. Acho incrível Vina no banco ou Jorginho no banco. Guto tem que pensar como escalar os dois. Já disse: os craques se entendem. Os talentos se descobrem e encontram seus próprios espaços. Agora, têm de estar em campo. É um desafio.