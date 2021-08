Alerta geral sobre o perigo santista

O Fortaleza é alvo das atenções gerais. Como o Leão ganhou do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, é natural que o Santos tenha colocado as barbas de molho. Certamente o tricolor do Pici está sendo mais estudado do que nunca. E, claro, mais estudado ainda pelo técnico santista, Fernando Diniz, um dos mais aplicados do país. Sempre advirto sobre os espaços que o Fortaleza oferece aos contra-ataques. É um alerta, só. O Santos vem de um excelente resultado na Copa Sul-Americana. Com um jogador a menos, ganhou do Libertad (2 x 1). Em momentos, o técnico Fernando Diniz colocou quatro atacantes: Raniel, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Gabriel Pirani. Fernando é seguidor de Guardiola. Conhece bem. Entretanto, não tem conseguido consagrar suas convicções em conquistas de títulos. Como é um obstinado, merece todo respeito. Ao Fortaleza caberá manter o padrão. É vocação ofensiva e intensiva. Assim tem obtido resultados positivos dentro e fora de casa. Vejo condições favoráveis à nova vitória do Leão. Mas não custa nada lembrar que o Santos tem história e tradição. Tem camisa. Não há jogo fácil. Entendo até que o Fortaleza deve mesmo tomar certos cuidados com os fartos elogios. Às vezes, isso pode levar a um imperceptível e prejudicial convencimento. Olho vivo, Leão!

Desafio

A missão do Ceará é complicada, mas viável: ganhar do Corinthians no Itaquerão. A palavra ganhar é forte. E é com ela que o Ceará terá de fazer parceria. O empate já não encanta. Tornou-se para o Ceará uma repetição que está incomodando, ou seja, não atrasa nem adianta. Nas duas recentes rodadas, o Corinthians perdeu em casa para o Flamengo (1 x 3) e empatou com o Santos (0 x 0) na Vila Belmiro.

Decepção

O Ceará precisa estabelecer uma sequência de vitórias. O Vozão, quando ganhou do Fortaleza (3 x 1), deu a impressão de que alcançaria esse objetivo. Afinal, vencera o maior rival, que é a notável surpresa do campeonato. Eis que tropeça diante do Atlético de Goiânia, quebrando a confiança conseguida na vitória sobre o Leão. Aí terá de começar tudo de novo.

Mudou tudo

Há alguns anos, quando um time grande era rebaixado para a Série B, tinha-se como certo o seu retorno à elite logo no ano seguinte. Agora se observa o contrário. Caíram Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Até o momento, pelo menos, as perspectivas não são boas para o retorno sequer de um deles. O Vasco é o sexto, o Botafogo é o décimo e o Cruzeiro é o 15º. Feia a coisa.

Pílulas

São boas as chances de o Ferroviário voltar ao G-4 da Série C nacional. O Ferrão, embora fora de casa, pega o Santa Cruz, que é lanterna da competição. O Santa enfrenta uma grave crise. Verdade que tem a seu favor o fatpo de jogar no Arruda em Recife. Mas, sem público, vira campo neutro. Acho que o técnico Francisco Diá pode preparar a próxima frase de efeito.