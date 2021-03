Alerta geral contra o lanterna

O Fortaleza, após o empate com o Ceará, deu sinais de serenidade. Dissiparam-se os exagerados protestos anteriores, que chegaram a pedir a demissão do técnico Enderson Moreira. O time mostrou momentos bons, apesar da impressão de cansaço no final do segundo tempo. Hoje, o Leão recebe o Santa Cruz. Um clássico do Nordeste. Entretanto, a posição do Santa não condiz com a história grandiosa do Tricolor do Arruda. O Santa fez quatro jogos. Perdeu os quatro jogos (Vitória 2 x 0 Santa; Santa 0 x 1 ABC; Salgueiro 1 x 0 Santa; Santa 1 x 2 CSA). É inacreditável. O Santa Cruz é o lanterna. As circunstâncias são todas favoráveis ao tricolor cearense. A fase de transição do Santa está demorando demais. A impaciência se multiplica na proporção dos insucessos continuados. Hoje, a necessidade de vitória do time pernambucano pode beneficiar o Fortaleza. O Santa Cruz está no desespero: apenas um gol marcado e seis sofridos. Não obstante todas as adversidades do visitante, o Fortaleza tem que se prevenir contra as traiçoeiras surpresas. Não raro, os lanternas pregam peças nos times cearenses. Algo reimoso, não explicável pela lógica, mas que acontece. Cuidado Leão!

Oportunidade

O atacante Isaque fez sua estreia no jogo passado. Mas não valeu para avaliação. Entrou no lugar de David aos 35 minutos do segundo tempo. Ora, se atuando um jogo completo é pouco, imaginem apenas pouco mais de dez minutos. Vamos ver como se comporta com mais tempo.

Diferença

Posso opinar mais sobre Yago Pikachu porque acompanhei sua trajetória completa no Vasco da Gama, time pelo qual tenho grande admiração. Mesmo com o Vasco no bagaço, jamais vi Pikachu negar fogo. Sempre deu valiosa contribuição. Pode repetir a eficiência no time do Pici.

Desafio

Guto Ferreira está diante de um novo desafio no Ceará: mostrar que tem condições de jogar bem com proposta ofensiva. Em 2020, o modelo de contra-ataque deu certo diante dos grandes, mas, diante dos menores, o Vozão sofreu. Foi assim que tropeçou demais no Castelão.

Protesto

A senhora Maria Vieira, presidente do Atlético-CE, tem formação em saúde comunitária e pedagogia. Seu argumento é forte: como um lockdown permite jogos de competições nacionais e proíbe de competições locais? Quem proíbe deve arcar com as despesas dos exames. Faz sentido.