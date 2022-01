Há quem desconfie de que os nossos times não serão capazes de repetir o êxito alcançado no ano passado. Gente que nutre forte complexo de inferioridade, sempre considerando obra do acaso a conquista da Libertadores pelo Fortaleza e a conquista do Ceará pelo segundo ano consecutivo na Copa Sul-Americana. Gente de pouca fé! Os avanços de Fortaleza e Ceará decorrem de um planejamento adequado, envolvendo estrutura física, rigoroso controle nas finanças e meticulosa qualificação técnica. Não há segredos: há responsabilidade. Observem que os nossos representantes começaram a subir exatamente quando foram ajustadas as contas. Receitas e despesas sempre apuradas para evitar as dívidas que um dia tantos dissabores trouxeram. Sem esse controle, não há como fazer boa campanha. Até mesmo times de tradição e de massa se perdem quando entram em processo de insolvência. Vejam aí o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Dívidas impagáveis. Resultado: rebaixamento e todo tipo de humilhação. Como Fortaleza e Ceará estão dando sequência às respectivas filosofias, quero acreditar que novos êxitos acontecerão normalmente. Agora é partir em busca das grandes vitórias.

Contratações

Consequência natural dos acertos citados no comentário de abertura é a possibilidade de ingressar na corrida pela contratação de jogadores de destaque. Claro que o poder aquisitivo dos cearenses ainda é inferior ao da maioria dos times do Sul/Sudeste. Mas, mesmo assim, Fortaleza e Ceará subiram de patamar no “leilão”. Isso é muito bom.

Presença

Nunca o futebol cearense teve seis clubes simultaneamente disputando competições nacionais. Na Série A, Fortaleza e Ceará. Na Série C, Ferroviário, Floresta e Atlético-CE. Na Série D, Icasa, Pacajus e Crato. Mas o número de títulos ainda é pouco. Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B em 2018. O Guarany de Sobral campeão da Série D em 2010. O Ferroviário campeão da Série D em 2018.

Carência

O futebol nordestino terá este ano apenas os dois times cearenses na Série A, ou seja, Fortaleza e Ceará. Na segunda divisão nacional estão Bahia, CRB, CSA, Náutico, Sampaio Corrêa e Sport. Na Série C nacional, ABC, Altos, Atlético-C, Botafogo-PB, Campinense, Confiança, Ferroviário, Floresta, Paysandu, Remo e Vitória.

Capenga

Enquanto o futebol cearense avançou na Série A, ficam fora da elite 17 Estados da federação: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E chamam isso de Campeonato Brasileiro...