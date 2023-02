A folia passou. E lá se foram as fantasias, os sonhos de Carnaval. Há uma canção de 1942, imortalizada pelo cantor Francisco Alves, o Rei da Voz, intitulada “Carnaval da Minha vida”. Logo no início da canção, o autor diz: “Quarta-feira de cinzas amanhece, na cidade há um silêncio que parece que o próprio mundo se despovoou”. Numa outra canção, gravada por Mário Reis em 1934, está posto: “Agora é cinzas, tudo acabado e nada mais.” Há o sentimento de finitude. Uma espécie de alegria fictícia, que após três dias desaba diante da realidade da vida.

A realidade chama de volta ao trabalho brincantes e não brincantes. Os desafios de volta. Os problemas de volta. A vida como a vida é. No futebol não é diferente. Aliás, a turma do futebol nem teve tempo para brincar. Já amanhã, às 21 horas, pela Copa Libertadores, o Fortaleza enfrentará no Uruguai o Deportivo Maldonado. O jogo será no Estádio Domingo Burgueño Miguel, que tem capacidade para 25 mil torcedores. É uma praça esportiva pouco maior que o PV. O Leão vai no embalo de sua bela vitória sobre o CSA (3 x 0) pela Copa do Nordeste. É o retorno do tricolor à maior competição das Américas.

Experiência

O Fortaleza tem experiências internacionais. Em 2020 enfrentou o Independiente de Buenos Aires pela Sul-Americana. Perdeu lá por 1 a 0. Ganhou aqui por 2 a 1, mas foi eliminado. Em 2022 disputou a Libertadores com River Plate, Colo-Colo e Alianza de Lima. Passou em segundo lugar, mas caiu nas oitavas para o Estudiantes. Agora vai para a segunda Libertadores seguida. É bagagem.

Estreia

Diferente do Fortaleza, o Deportivo Maldonado vai ter a sua primeira experiência em competição internacional. Não tem a tradição e a força do Peñarol ou do Nacional, times que já conquistaram títulos mundiais de clube. O Deportivo, no momento, serve de ponte para negociação com empresários de jogadores. Mas é preciso cuidado. O futebol uruguaio é de muita força física.

Vantagem

Hoje, às 21:30, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, pela Copa do Nordeste, o Ceará enfrentará o Fluminense-PI, sétimo colocado no Grupo A. O Vozão não jogou bem no empate com o CRB em Maceió. Nesse jogo, ficou devendo. É bom lembrar que seu perseguidor, o Santa Cruz, tem um jogo a menos. É preciso ganhar hoje.

Ferrão

Hoje, no PV, também às 21:30, o Ferroviário recebe o ABC. No jogo anterior, em casa, o Ferrão deixou frustrada a sua torcida ao ficar no empate com o Sergipe (0 x 0). O ABC é o terceiro colocado no Grupo B. E teve a proeza de ganhar do Fortaleza por 2 a 0, numa partida em que foi muito superior ao Leão. Todo cuidado, pois.

Saudade

Toda vez que há jogo no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, volto no tempo. Na década de 1960, eu escutava a Rádio Pioneira de Teresina (ondas tropicais). Ouvia o brilhante narrador Dídimo de Castro (Na Trajetória dos Noventa) e o notável comentarista Carlos Said. Uma época inesquecível do rádio esportivo do Piauí. Meu abraço a esses dois monumentos da comunicação piauiense.

