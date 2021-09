Adiado o tira-teima na Bahia

Eu já havia escrito um comentário sobre a ida do Ceará, sábado próximo, à “Cidade de São Salvador da Baía de Todos os Santos”, onde enfrentaria o Bahia. Sim, assim era chamada a cidade no tempo em que foi a capital do Brasil. Bonita denominação. Eu me ligo nesses nomes antigos. O jogo ficou para depois, mas a análise que fiz não perdeu o sentido. Há alguns anos esses dois times estão numa disputa particular. O Ceará ganhou a Copa do Nordeste lá. O Bahia ganhou a Copa do Nordeste aqui. O Vozão chegou a vencer quatro jogos em cinco. E empatou mais um. O Bahia venceu os dois últimos confrontos. No momento o Ceará é o 11º com 28 pontos. O Bahia está na zona de rebaixamento com 23 pontos. A rivalidade cresceu. Andaram se estranhando feio, com muitas agressões. Foi no Castelão. Inadmissíveis cenas de violência. Queira Deus, desta vez, a disputa fique restrita ao jogo em si.

Não há favorito. De tantos jogos que fizeram de 2020 para cá, os elencos já se conhecem demais. Sabem as características e as várias propostas táticas de alvinegros e tricolores. Gostos e preferências de cada um. Isso dificulta as ações. Fim dos segredos. No próximo jogo, não deixem uma cadeira dando sopa...