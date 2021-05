A primeira grande prova de Vojvoda

O Campeonato Cearense deste ano tem sofrido mutilações. Os times menores quebraram. Tiveram de improvisar formações de última hora. As paralisações, em razão da pandemia, fizeram um estrago irreparável. Ainda assim, aos trancos e barrancos, o certame tem tido sequência. Ora, se o nível já não era bom, acabaria caindo ainda mais como caiu. Mesmo moribundo, já nos estertores, terá oxigênio quando os gigantes se encontrarem. Ceará e Fortaleza se enfrentarão sábado próximo, às 16 horas, no Castelão. Será a primeira grande prova para o novo treinador do Fortaleza, Vojvoda. Mesmo que o Ceará opte por uma formação mista, ainda assim o clássico exigirá extrema responsabilidade dos litigantes. Claro que o alvinegro não vai colocar o sub-23 para enfrentar o Leão. O Ceará, ainda que tenha de manter a rotatividade para preservar a saúde dos atletas, poderá usar a formação alternativa que fez bonito em La Paz. Então, não resta dúvida: clássico transcende, pouco importa se agonizante esteja o Campeonato Cearense. Um título estadual ainda tem peso na balança. Não obstante esquartejados, os “estaduais” resistem às intempéries, sobreviventes do descaso. Só Deus sabe até quando.

Recado coral

O Ferroviário terminou líder a primeira fase do Campeonato Estadual. Somou 16 pontos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Perdeu para o Pacajus (1 x 0). Na segunda fase, segue líder com quatro vitórias e um empate. Está invicto na fase. E tentará dar o troco ao Pacajus, equipe diante da qual sofreu sua única derrota. Ferrão tem todo direito de pensar no título deste ano.

Motivação

A chegada de um treinador mexe demais com o elenco. Em momentos assim, a luta por uma vaga no time principal se torna intensa, mas salutar. Entendo que seguros estão Felipe Alves, Quintero e David. Disputa boa será de Bruno Melo e Carlinhos. Pikachu terá de optar, ou seja, decidir se lutará pela posição de ala ou se quer atuar mais na frente. Na meia-cancha, há total indefinição.

Ataque

Saber quem vai ganhar a vaga de titular no ataque tricolor requer elevado poder de avaliação. No Pici estão Robson, Wellington Paulista, Romarinho, Osvaldo, Isaque e Gustavo Coutinho. Quero acreditar que Osvaldo e Romarinho, quando em forma, serão titulares absolutos. Entretanto, tudo dependerá do modelo a ser concebido pelo treinador.

Contratações

É natural que Vojvoda, após avaliar todo o elenco, opte por contratações. Mas as carências só poderão ser captadas no transcorrer de disputas mais criteriosas. O novo treinador do Leão precisará de mais tempo para chegar a conclusões. Entretanto, se conseguir extrair boa qualidade de futebol do grupo presente, o número de reforços certamente deverá ser mínimo.