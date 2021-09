Hoje, as comemorações da Independência do Brasil. Bateu saudade dos bons tempos de Liceu do Ceará, colégio pelo qual desfilei em dias assim. Sentimento cívico mantido intocável. O Brasil verde e amarelo não pertence a partidos políticos nem a políticos. São cores inspiradas na Bandeira do Brasil. Assim, na época das Copas do Mundo, os brasileiros ornamentam avenidas, ruas, praças e vielas com bandeirolas nas cores verde e amarelo. Oficialmente, os símbolos da Pátria são: a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão Nacional e o Selo Nacional. Mas há uma representatividade não oficial, que o notável escritor Nelson Rodrigues batizou como sendo “A Pátria de Chuteiras”, ou seja, a importância do futebol na projeção nacional. E assim, como consequência, a Seleção Canarinho elevada a símbolo popular da Pátria. Há alguns anos, o país parava quando a Canarinho entrava em campo até mesmo em amistosos. As empresas suspendiam as atividades na hora das transmissões. Hoje, já não é assim. Banalizaram a Seleção Brasileira. Os títulos escassearam. Houve uma quebra de encanto. A Pátria descalçou as chuteiras, mas por uns tempos só, penso.