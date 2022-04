A obra inacabada de um Campeonato Cearense

É comum o entendimento de que tudo na vida tem começo, meio e fim. Mas há uma ópera que recebeu os aplausos do mundo, apesar de inacabada. É que o famoso compositor italiano, Giacomo Puccini, morreu antes de concluí-la. Só tempos depois o compositor Franco Alfano completou as duas cenas que faltavam. O maestro Toscanini não gostou da conclusão. Então, numa apresentação no Teatro Alla Scala de Milão, ao chegar na última parte deixada por Puccini, virou-se para a plateia e falou: “Senhoras e senhores, aqui termina a obra deixada incompleta pelo maestro que morreu neste ponto”. Existem muitas obras inacabadas, mas não aplaudidas. Aplaudida só mesmo a de Puccini. A propósito de obra inacabada, quanto terminará o Campeonato Cearense de 2022? Quem será o “Franco Alfano” cearense? Decididamente não sei. Lembro apenas de dois campeonatos que não terminaram. O de 1956 teve apenas um turno e meio. O segundo não foi concluído. Então o vencedor do primeiro turno e que também liderava o segundo, o Gentilândia, foi proclamado campeão. Em 1992 o Campeonato Cearense também não acabou. Fizeram um arranjo e proclamaram quatro campeões (Ceará, Fortaleza, Tiradentes e Icasa). E agora? Só Deus sabe.

Desconfiança

Tenho a impressão de que o Campeonato Cearense deste ano não vai terminar. Entrará para o rol dos outros dois acima citados. Motivo simples: o Caucaia, que também é finalista, ficará eternamente à espera de uma data? Como manter um time de futebol sem jogar, sem receita, sem calendário, sem previsão? Como fazer um planejamento? Como chegará a uma decisão, se algum dia a marcarem?

Posição crítica

Caucaia já está perdendo o campeonato na medida em que não atua, advindo daí a falta de ritmo e a das demais preparações. Seu adversário, o Fortaleza, está no ritmo quente de disputas internacionais. Quando, então, se algum dia forem marcadas as datas para decidir o certame, o Leão estará afiado em todas as garras. O Caucaia estará prejudicado pela inação. Isso é incorreto. É injusto.

Outro problema

É bom lembrar que o Campeonato Cearense ainda está sub judice. O caso de possível suborno, envolvendo o Crato, ainda não teve o mérito apreciado pela justiça esportiva. Dependendo da decisão, poderá haver o desencadeamento de uma série de ações por parte dos que se considerarem prejudicadas. Aí poderá acontecer um tapetão bem à moda cearense.

Dois campeões

Conhecendo, como conheço, o pessoal da terrinha de Alencar, não me surpreenderei se forem proclamados campeões os times do Fortaleza e do Caucaia. Não gostaria de ver situação assim, esdrúxula, descabida. Os arranjos são expedientes do passado. Acomodação inaceitável. “Se virem nos trinta” e promovam os dois jogos finais.